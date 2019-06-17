СПЧ рекомендовал правительству России запретить уничтожать продукты

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Об этом говорится в материалах СПЧ по итогам спецзаседания, посвященного предотвращению образования отходов, размещенных на сайте совета 17 июня.

«Совет рекомендует: правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – говорится в материалах.

Рекомендуется также снять законодательные барьеры «на пути своевременной реализации производителями и предприятиями розничной торговли продуктов питания с истекающим сроком годности, в том числе посредством беспрепятственной передачи продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительные цели». СПЧ предлагает передавать такие продукты благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, СПЧ предлагает законодательно установить обязательные нормы многократности использования отдельных видов тары и упаковки, разработать и утвердить нормативный правовой акт, закрепляющий требования по поэтапному сокращению (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли.





