СПЧ рекомендовал правительству России запретить уничтожать продукты
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Об этом говорится в материалах СПЧ по итогам спецзаседания, посвященного предотвращению образования отходов, размещенных на сайте совета 17 июня.
Совет по правам человека принял рекомендации по итогам спецзаседания, посвященного предотвращению образования отходов #СПЧ #ТБО #ТКО #мусор #свалки #отходы #природа #экология https://t.co/KEHZDqlFDV pic.twitter.com/dttiT9UfYP— СПЧ (@presidentsovet) 17 июня 2019 г.
«Совет рекомендует: правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – говорится в материалах.
Рекомендуется также снять законодательные барьеры «на пути своевременной реализации производителями и предприятиями розничной торговли продуктов питания с истекающим сроком годности, в том числе посредством беспрепятственной передачи продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительные цели». СПЧ предлагает передавать такие продукты благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям.
Кроме того, СПЧ предлагает законодательно установить обязательные нормы многократности использования отдельных видов тары и упаковки, разработать и утвердить нормативный правовой акт, закрепляющий требования по поэтапному сокращению (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов в сфере розничной торговли.