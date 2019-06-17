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Строительство
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17.06.2019 15:47
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РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.

Таким образом, квартиры во всех семи этапах строительства жилого комплекса «New Time», строящегося в Приморском районе, по-прежнему можно будет купить по ДДУ после вступления в силу изменений к ФЗ-214. Помимо жилья, РСТИ также возведет здесь два детских сада – на 120 и на 215 детей. Оба садика будут безвозмездно переданы на баланс города.

«В стадии строительства у нас шесть жилых комплексов в Петербурге, а также один проект в Москве, – рассказывает Игорь Креславский, председатель правления РСТИ (Росстройинвест). – Мы работаем над тем, чтобы переход к работе по эскроу-счетам был плавным и для нас, и для наших клиентов. Поэтому ряд проектов мы продолжим реализовывать по ДДУ, а объекты на начальной стадии будут строиться с привлечением проектного финансирования».

«New Time» – это жилой комплекс комфорт-класса, строящийся на участке площадью 6,3 га в Приморском районе рядом с Юнтоловским лесопарком. Здесь будет построено шесть 13-этажных корпусов, четыре паркинга, встроенно-пристроенный государственный детский сад на 120 мест и отдельно стоящий садик на 215 мест. Всего проектом предусмотрено 3023 квартиры жилой площадью 115 тыс. кв. м. Дворы будут свободны от машин, вдоль фронта улицы запланирован променад с магазинами и ресторанами, которые разместятся на первых этажах домов. В ЖК оборудуют велопарковки, детские площадки и зоны со спортивным инвентарем, а также прогулочные дорожки и места для «тихого» отдыха. Недалеко от комплекса расположены съезды на ЗСД и КАД, в 10-15 минутах езды несколько станций метро: «Комендантский проспект», «Удельная», «Пионерская», а в 15 минутах пешком – проектируемая станция «Планерная».

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents

 

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предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
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