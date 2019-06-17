Лось вмял капот и крышу Ford Kuga у Гладышевского заказника

ДТП с лосем произошло в Выборгском районе Ленинградской области днем 17 июня. Животное не выжило.

О случившемся сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На трассе 41К-083, у Гладышевского заказника, водитель на автомобиле Ford Kuga сбил лося. На фото с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения: вмяты капот и крыша, разбито лобовое стекло. Удар пришелся на пассажирскую сторону.

В результате аварии лось погиб. Среди людей жертв нет, сообщают очевидцы. «Только что проехал мимо. Все живы и здоровы», – пишет участник группы Вячеслав.

---







Неделю назад похожее ДТП произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда лося сбило легковое такси. Машина приняла животное на лобовое стекло, но людям повезло: со слов очевидцев, водитель не пострадал, а пассажиры получили легкие травмы. А вот в ночь на 7 июня в столкновении Volkswagen Polo с лосем на трассе Кириши – Будогощь в машине погиб пассажир.

Сейчас у лосей период повышенной активности, миграция молодняка продлится до конца июня. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга даже выпустил предупреждение для автомобилистов в середине мая.

---