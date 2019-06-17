Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +23
$ 64.32р
72.11р
19:17 17.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.06.2019 17:46
Печать

"Мне пытались заткнуть рот, но репрессивная машина встала на пороге суда". Первые слова журналиста Рудникова, освобожденного от вымогательства у генерала СК

Освобождение в зале петербургского суда стало сюрпризом для главреда газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова. Своё преследование он сравнивает с делом Ивана Голунова и рассчитывает, что и здесь полетят головы.

Игорь Рудников
Игорь Рудников
Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Подробностями собственного дела он поделился после приговора, который услышал в Московском районном суде 17 июня. По его признанию, так скоро избавиться от наручников не надеялся и "торжества справедливости" в ближайшие пару лет не ждал.

"В России нужно быть готовым ко всему, – проникся фатализмом журналист. – Фактически мне пытались заткнуть рот. Была организована масштабная провокация, Леденёв не скрывал, что выполняет указания ФСБ. Но, видимо, бывают случаи, когда репрессивная машина останавливается на пороге суда".

По словам Рудникова, главой СУ СКР по Калининградской области Виктором Леденёвым он начал активно интересоваться после того, как забуксовало дело о покушении на журналиста в 2016 году. Он вспоминает, как боялся за свою жизнь, пытался разобраться сам, писал жалобы, чтобы простимулировать расследование, но "всё было замкнуто на Леденёва".



После серии публикаций о непростом быте и тратах кадрового чекиста генералом была сделана попытка наладить диалог, послом выступил экс-замполпред президента по Северо-Западу Александр Дацышин.

В результате Рудников пришёл в кабинет к главе Следственного управления, где получил свою "корзиночку".

"Так и наркотики могли подкинуть", – не обошёл вниманием Рудников скандал вокруг задержания московского коллеги. Он не исключает, что поднятый информационный шум помог и ему, но только отчасти. С Голуновым, по его словам, действовали уже наглее и хитрых схем не выстраивали.

"Журналисты – нерв нашей страны. Если нервы обрубят, то она превратится в труп. Сажать под любым предлогом – неприемлемо, это лишает страну будущего", – заявляет Рудников.

Смена квалификации на его позицию не повлияла. Он настаивает, что единственный интерес от встречи – поторопить расследование. Отступных от генерала не требовал и рассчитывает, что готовностью Леденёва сделать взнос займутся в рамках внутренней проверки или уголовного производства.

На Леденёва как на инициатора общения указывает и Александр Дацышин. По его словам, в роли посредника он выступил по просьбе генерала. Тот будто обратился к его опыту бывшего замполпреда по Северо-Западу, чтобы разрешить ситуацию с главным редактором "Новых колёс" и тогда ещё депутатом облдумы Рудниковым.

Дацышин по итогам разговора сообщил, что журналист добивается более тяжёлой квалификации для обвиняемых в покушении на него. Желание получить компенсацию за медлительность расследования и 50 тысяч долларов тоже как будто обсуждались.

"Что мне, рот зашить было и не передавать?" – недоумевает бизнесмен. Позднее вовсе попросил "не теребить" и освободить от должности посредника. Последствий, говорит, не ждал и последующее задержание воспринял как шутку. Между тем Леденёв, как подчёркивает адвокат, на идею задобрить журналиста резким возражением не ответил.

Следствие увидело в разыгранной схеме вымогательство. Рудникову и Дацышину прокурор запросил 10 и 8 лет строгого режима. В суде обвинение не устояло. Судья Валерия Ковалёва смягчила квалификацию до покушения на самоуправство и назначила обоим обязательные работы. Длительность содержания под стражей для журналиста и под домашним арестом для бывшего чиновника поглотила срок наказания.

Александр Дацышин с адвокатом
Александр Дацышин с адвокатом
Фото: Татьяна Ципуштанова/"Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
17.06.2019 11:31

«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.
предоставлено ГК «Полис Групп»
17.06.2019 11:13

На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска - листва и ветви деревьев.
pixabay.com
16.06.2019 17:03

10 июля – круглый стол «Как выйти из тупика Рубинштейна?»

«Фонтанка.ру» приглашает собственников помещений, рестораторов и представителей юридических компаний принять участие в круглом столе: «Как выйти из тупика Рубинштейна?»
pixabay.com
14.06.2019 17:53

15 июля - круглый стол "Кому и зачем нужны генетические исследования?"

Интернет-портал «ФОНТАНКА.РУ» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» в рамках проекта «ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ» проводит круглый стол на тему: "Кому и зачем нужны генетические исследования?"
pixabay.com
14.06.2019 17:18

10 июля – круглый стол «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»

«Фонтанка.ру» приглашает представителей банков-эмитентов, компаний участников партнерской программы ЕКП и ВУЗов принять участие в круглом столе: «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»
pixabay.com
14.06.2019 17:16

25 июня - круглый стол "Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены"

«Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» приглашают принять участие в круглом столе: «Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены».
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.06.2019 17:00

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
14.06.2019 15:06

Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.