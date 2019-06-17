"Мне пытались заткнуть рот, но репрессивная машина встала на пороге суда". Первые слова журналиста Рудникова, освобожденного от вымогательства у генерала СК

Освобождение в зале петербургского суда стало сюрпризом для главреда газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова. Своё преследование он сравнивает с делом Ивана Голунова и рассчитывает, что и здесь полетят головы.

Игорь Рудников Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Подробностями собственного дела он поделился после приговора, который услышал в Московском районном суде 17 июня. По его признанию, так скоро избавиться от наручников не надеялся и "торжества справедливости" в ближайшие пару лет не ждал.

"В России нужно быть готовым ко всему, – проникся фатализмом журналист. – Фактически мне пытались заткнуть рот. Была организована масштабная провокация, Леденёв не скрывал, что выполняет указания ФСБ. Но, видимо, бывают случаи, когда репрессивная машина останавливается на пороге суда".

По словам Рудникова, главой СУ СКР по Калининградской области Виктором Леденёвым он начал активно интересоваться после того, как забуксовало дело о покушении на журналиста в 2016 году. Он вспоминает, как боялся за свою жизнь, пытался разобраться сам, писал жалобы, чтобы простимулировать расследование, но "всё было замкнуто на Леденёва".







После серии публикаций о непростом быте и тратах кадрового чекиста генералом была сделана попытка наладить диалог, послом выступил экс-замполпред президента по Северо-Западу Александр Дацышин.

В результате Рудников пришёл в кабинет к главе Следственного управления, где получил свою "корзиночку".

"Так и наркотики могли подкинуть", – не обошёл вниманием Рудников скандал вокруг задержания московского коллеги. Он не исключает, что поднятый информационный шум помог и ему, но только отчасти. С Голуновым, по его словам, действовали уже наглее и хитрых схем не выстраивали.

"Журналисты – нерв нашей страны. Если нервы обрубят, то она превратится в труп. Сажать под любым предлогом – неприемлемо, это лишает страну будущего", – заявляет Рудников.

Смена квалификации на его позицию не повлияла. Он настаивает, что единственный интерес от встречи – поторопить расследование. Отступных от генерала не требовал и рассчитывает, что готовностью Леденёва сделать взнос займутся в рамках внутренней проверки или уголовного производства.

На Леденёва как на инициатора общения указывает и Александр Дацышин. По его словам, в роли посредника он выступил по просьбе генерала. Тот будто обратился к его опыту бывшего замполпреда по Северо-Западу, чтобы разрешить ситуацию с главным редактором "Новых колёс" и тогда ещё депутатом облдумы Рудниковым.

Дацышин по итогам разговора сообщил, что журналист добивается более тяжёлой квалификации для обвиняемых в покушении на него. Желание получить компенсацию за медлительность расследования и 50 тысяч долларов тоже как будто обсуждались.

"Что мне, рот зашить было и не передавать?" – недоумевает бизнесмен. Позднее вовсе попросил "не теребить" и освободить от должности посредника. Последствий, говорит, не ждал и последующее задержание воспринял как шутку. Между тем Леденёв, как подчёркивает адвокат, на идею задобрить журналиста резким возражением не ответил.

Следствие увидело в разыгранной схеме вымогательство. Рудникову и Дацышину прокурор запросил 10 и 8 лет строгого режима. В суде обвинение не устояло. Судья Валерия Ковалёва смягчила квалификацию до покушения на самоуправство и назначила обоим обязательные работы. Длительность содержания под стражей для журналиста и под домашним арестом для бывшего чиновника поглотила срок наказания.