100 граммов мела, агент ФСБ и драгдиллер: суд в Петербурге вник в дело арестованных наркополицейских

Пока общество дискутирует о наркозаконодательстве, суд Петербурга пересматривает уголовное дело сотрудников Госнаркоконтроля. Это история о мире, куда обыватель не попадет даже если захочет.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

17 июня Красногвардейский районный суд отложил вынесение приговора 4 наркополицейским и одному гражданскому лицу. Экс-сотрудников ФСКН обвиняют во взяточничестве, а мужчину без корочки — в торговле наркотиками. «Фонтанка» приводит их историю целиком, чтобы продемонстрировать обычные вещи для мира наркоторговли и борьбы с ней.

Материалы дела наркополицейских больше похожи на киносценарий, чем на реальную историю. 2 февраля 2016 года в 22:50 в ресторан «Хочу Харчо» на Садовой улице вошел 27- летний петербуржец Кирилл Калинин. С собой у него было 2,9 грамм белого порошка. В заведении его ожидали хороший знакомый по фамилии Гудайтис и его московский приятель, владеющий ночным клубом, Ролан Асанов. Калинин сел рядом с москвичом. После приветствий и непродолжительной беседы Асанов осведомился: где «кокос»? Он не заметил, как Калинин аккуратно положил в его сумку упаковку из-под табака, в которой и лежал расфасованный по 3 пакетикам порошок.

Довольный Калинин поспешил сообщить: наркотик уже давно при покупателе. За пробную партию москвич заплатил 22 тысячи рублей. В ходе переговоров они пришли к такой схеме: если товар окажется действительно качественным, то Асанов готов стабильно брать его. Например, по 100 грамм за закупку. Просидев около часа и ни о чем конкретном не договорившись, попрощались.

Ролан Асанов решился на крупную закупку практически через 2 месяца, к 25 марта. Он не знал, что все, что произошло на встрече с Калининым, стало известно оперуполномоченному из управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Алексею Амирову. Сотрудник ФСКН знал все, потому что ему рассказал об этом Калинин, который был информатором наркополиции.







Оперуполномоченный Амиров поделился сведениями о серьезном покупателе со своими коллегами. Если точно, то с начальником 4 отдела 4 оперативной службы управления ФСКН Евгением Жилейкиным и оперуполномоченным по особо важным делам Василием Беликовым. К 28 марта наркополицейские утвердили план: Калинин должен под видом наркотического порошка «впарить» москвичу 100 грамм мела, а как только Асанов заберет закладку, его тут же накроет ФСКН. На том и порешили.

28 марта в 15:30 на набережной канала Грибоедова в автомобиле «Фольксваген» уроженец Таджикистана, владеющий ночным клубом в Москве, внес задаток за наркотик — 100 тысяч рублей. Всего через 1,5 часа Калинин сообщил Асанову, что спрятал 100 грамм у забора близ заправки на улице Химиков. Москвич на «Мерседесе» приехал за порошком лишь к 20:30.

Асанов отдал продавцу мела еще 250 тысяч рублей и отправился за заветным кладом. Владелец клуба не успел отъехать и на сотню метров — его задержали три сотрудника наркополиции и два из ДПС. На покупателя надели наручники и усадили на заднее сидение его же автомобиля.

Отпустив ГИБДД, наркополицейские сели в машину и поехали к дому 73 по улице Коммуны. Любопытно, но среди троицы наркополицейских не было начальника отдела управления ФСКН Евгения Жилейкина. Были опера Беликов и Амиров, знавшие о том, что на самом деле происходит. Третьим сотрудником был Евгений Гаголкин. За несколько часов до операции к нему подошел начальник отдела и сказал, что вечером берет его на очередное задержание.

У дома №73 на той же улице Коммуны в автомобиль подсел Евгений Жилейкин. Он и начал разговор. Первым делом сотрудники запели банальную мелодию из серии «А кого еще из наркош знаешь и кого можешь сдать?». Асанов заверил, что никого. Дальше речь зашла о деньгах. Наркополицейские попросили 10 млн рублей за то, чтобы покупатель мела остался безнаказанным. Асанов ответил, что у него есть только 1,5-2 млн рублей.

«Мерседес» остановился, и Жилейкин, Беликов и Амиров вышли, чтобы обсудить. Гаголкин остался внутри автомобиля в крепких раздумьях на тему «Что, черт подери, происходит?». 29-ти летний сотрудник стал опером буквально за полгода до происходящего и остановился на версии, что помимо 100 грамм наркотического порошка — он, как и Асанов не знал, что в свертке мел – таджикскому москвичу собираются накрутить еще дачу взятки должностному лицу.

К 21:00 трое наркополицейских уже вернулись назад в автомобиль. Решено было действовать так: друг Асанова отдаст другу Жилейкина деньги. Когда это случится москвич будет свободен. Передачу денег запланировали провести у центра Bocsh в Уманском переулке. Жилейкин вышел из машины, после чего трое сотрудников ФСКН и Ролан Асанов направились к указанному адресу.

Но дальше все пошло не по запланированному сценарию: в 21:55 наркополицейских задержали сотрудники службы собственной безопасности. Уроженец таджикистана Асанов, который дважды осуждался за наркотики, также оказался осведомителем, который действовал по легенде выдуманной в службе собственной безопасности ФСКН. Через два часа был задержан Кирилл Калинин, а в 1:30 ночи — начальник отдела Евгений Жилейкин.

11 декабря 2017 года Красногвардейский районный суд приговорил Жилейкина к 4 годам колонии строго режима, Амиров и Беликов получили по 3 года там же. Все трое признали вину в получении взятки. Их информатору Калинину дали 7 лет – за взятку и торговлю наркотиками. Любопытно, что в продажу наркотиков Калинину записали не только эпизод с 3 граммами 2 февраля, но и сделку совершенная 28 марта — в 100 граммах мела нашлось чуть меньше 2 грамм настоящего порошка. Он свою вину не признал. Гаголкин был полностью оправдан.

Прокуратура осталась недовольна мягким приговором и запустила дело на новый круг в апреле 2018 года. В апелляции коллегия судей согласилась с доводами гособвинения и отменила первоначальное решение. После этого поворота наркополицейские отказались от признания своей вины по статье 290 УК – «Получение взятки» и настаивают, чтобы их действия расценивались как мошенничество, статья 159 УК РФ. Ведь они поучаствовали в организации продажи мела, а не наркотика, а стало быть, не могли на законных основания задерживать Ролана Асанова.

Любопытная сцена произошла на прениях сторон. Экс-оперуполномоченный по особо важным делам Василий Беликов вдруг заявил: реальная причина ареста скрывается не в нарушении сотрудниками ФСКН закона, а во внутренних интригах силовиков. Так, по его словам, летом 2015 года Беликов задержал мужчину по фамилии Арфеев, у которого при себе имелось пара десятков килограмм наркотиков. В ходе допроса задержанный заявил, что сотрудничает с агентом ФСБ Семенцовым.

Беликов продолжил: сотрудники ФСКН наткнулись на Арфеева, разрабатывая преступную группировку, которая занимается контрабандой наркотиков. После этого инцидента наркополицейские были уверены, что ФСБ ведет собственное дело, и ведомства объединят усилия. Однако этого не произошло. Беликов отметил, что на сотрудников ФСКН оказывалось серьезное давление, целью которого было освобождение Арфеева. Однако они упорствовали до последнего.

В итоге Арфеева все же отпустили, но не без протокола опроса. Интересная деталь – документ составлял ныне задержанный экс-сотрудник следственного комитета Николай Воробьев. Его обвинили в том, что он тайком взял из хранилища 11 кг белого порошка. Дело до сих пор в производстве. Наркотик проходил как вещественное доказательство в уголовном деле в отношении чемпиона Европы по кикбоксингу, бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Большакова и его компаньонами. Николай Воробьев уволился из органов весной 2017 года. Тогда же из ФСБ ушел и Семенцов, который занимался сопровождением дела чемпиона.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"