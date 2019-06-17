В Эстонии завершаются морские работы по прокладке эстонско-финского газопровода Balticconnector

Труба газопровода Balticconnector, строительство которого началось в Финляндии 2018 году, выведена на сушу в Эстонии. Об этом 17 июня сообщает оператор проекта Baltic Connector Oy.

The #Balticconnector pipe arrived in Estonia and was put in its place this morning at 8:53 EEST. ?: Nicolas Martiny pic.twitter.com/GKchcT5YrP — Baltic Connector Oy (@BCOYfi) 17 июня 2019 г.







По данным компании Elering, участника проекта с эстонской стороны, для вытягивания трубы диаметром полметра и длиной почти один километр использовалась мощная 500-тонная лебедка. К концу июня эту часть соединят сварочным швом с уже уложенным 76-километровым подводным участком газопровода.

Эстония начала строить свою часть Balticconnector в ноябре 2018 года.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит более 150 километров, из которых 77 километров пройдут по дну моря, 21 километр — по суше в Финляндии и 55 километров — по суше в Эстонии. Он сможет передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 млн кубометров газа в сутки. Проект стоимостью 300 млн евро, из которых 206 млн выделил Евросоюз, планируется завершить к 2020 году.