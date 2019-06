В Эстонии завершаются морские работы по прокладке эстонско-финского газопровода Balticconnector

Труба газопровода Balticconnector, строительство которого началось в Финляндии 2018 году, выведена на сушу в Эстонии. Об этом 17 июня сообщает оператор проекта Baltic Connector Oy.

The #Balticconnector pipe arrived in Estonia and was put in its place this morning at 8:53 EEST.

?: Nicolas Martiny pic.twitter.com/GKchcT5YrP

