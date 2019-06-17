Airbus начал разработку сверхдальнего самолета

Европейский авиапроизводитель Airbus 17 июня, в день начала работы авиасалона в Ле-Бурже, объявил о начале работ по созданию узкофюзеляжного сверхдальнего самолета A321XLR, сообщила пресс-служба компании.

Новый самолет сможет выполнять рейсы дальностью 4,7 тыс. морских миль (8,7 тыс. км). Это на 15% больше, чем у широкофюзеляжного A321LR. Кроме того, авиакомпании благодаря A321XLR смогут сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с дальнемагистральным воздушным судном Airbus предыдущего поколения.

Airbus отмечает, что авиаперевозчики получат возможность использовать A321XLR на дальнемагистральных направлениях и незагруженных маршрутах, которые сейчас в основном обслуживаются более крупными и более затратными широкофюзеляжными самолетами. В частности, операторы смогут открыть направления Индия – Европа или Китай – Австралия, указывает компания.

Авиапроизводитель сообщает, что самолеты A321XLR начнут использовать с 2023 года.





