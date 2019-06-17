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18.06.2019 10:14
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«А больше негде». Велодорожку на Фонтанке «оккупировали» во имя туристов

Завоевать право на размещение велодорожки недостаточно, её приходится еще и охранять от желающих припарковаться. С наступлением туристического сезона велодорожка на набережной Фонтанки превратилась в место парковки туристических автобусов.

«А больше негде». Велодорожку на Фонтанке «оккупировали» во имя туристов

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Велодорожка на набережной Фонтанки окончательно превратилась в парковку туристических автобусов и верениц автомобилей. Водители, даже после возмущения велосипедистов, уезжать не спешат, рассказывая о некоем праве останавливаться для «разгрузки». «Фонтанка» задала  вопросы ГИБДД и получила очевидные ответы: нет, парковаться нельзя. Даже если очень хочется, нужно и «больше негде». На велополосе запрещены любые остановки.

За последний год в Петербурге спрос на велосипеды вырос, по данным Avito, более чем на треть. Постепенно растет и количество велодорожек. Правда, за зиму выделенные полосы успели оккупировать водители и коммунальщики, которые привычно использовали обочину для складирования снега. С потеплением осадки испарились, а вот автотранспорт остался, уезжать ни автобусы, которые развозят туристов по ресторанам и пристаням, ни грузовики, ни легковушки не готовы даже при напоминании, что стоянка запрещена.

«А больше негде». Велодорожку на Фонтанке «оккупировали» во имя туристов

Водитель первого же припаркованного автобуса, напротив дома номер 50 по набережной Фонтанки, пока гид переводил туристов в неположенном месте, зато близко ко входу в ресторан, на замечание, что парковаться на велодорожке запрещено, заявил, что не парковался, а только «высадил людей». Называть компанию, по заказу которой возят туристов, он отказался, охарактеризовав ее как «веселую» и подчеркнув, что документы будет предъявлять только сотрудникам ГИБДД.



«Девушка, вы приезжайте сюда на велосипеде, я вас с удовольствием пропущу. Вы видите, я не ушел на обед и остался в автобусе, чтобы уступить место», – утверждал шофер, добавив, что как только покажется кто-то на двухколесном транспорте, он готов моментально отъехать. Дожидаться велосипедиста корреспонденту не пришлось. Первый же молодой человек согласился проверить заявление мужчины. 

Водитель уже было уселся за руль и завел мотор, но снова выскочил на тротуар, чтобы упрекнуть журналиста: «Знайте, что там (в ресторане) остался мой обед, можете его съесть вместо меня». Правда, таким образом мужчина противоречил сам себе, так как ранее утверждал, что не собирался парковаться на велополосе. Транспортное средство принадлежит московскому АО «ЛК Европлан», единственным владельцем которого является ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»

За полдня оставшийся без обеда водитель был единственным, кто освободил дорожку, услышав соответствующую просьбу. Рядом с БДТ шофер поджидавшего туристов с речного трамвайчика оранжевого Volvo изобразил удивление: «Почему велодорожка? Идет, да? Придется уехать», но с места транспортное средство не сдвинулось. Вместо этого мужчина принялся оправдываться: «Меня-то хотя бы объехать можно. Но в Питере, вы обратили внимание, негде таким большим встать. Если бы вы подсказали где, я бы подождал. Обратите внимание, тут за час полтора велосипедиста проезжают. А туристы все пенсионеры с палочками, им идти куда-то тяжело».

«Ждем туристов. Ну, сейчас заберем — уедем. Пусть наше государство сначала сделает нормальную велодорожку», – прокомментировал свой отказ покинуть полосу его коллега. 

Водитель очередного автобуса, который, к слову, остановился в месте сужения велополосы, откровенно заявил, что знает о нарушении ПДД, но покидать выделенную для двухколесного транспорта зону не будет, так как «больше негде» парковаться. На замечание, что его транспорт создает угрозу жизни для водителей байков, он ответил: «Ну, встану в другом месте, буду другим угрожать». Отметим, что в основном автобусы, встретившиеся журналистам в этот день, находятся в собственности у частных лиц.

Водители фургонов и грузовиков, которые обслуживают офисы и рестораны, также привычно  останавливались в запрещенной зоне. Но нарушение ПДД они дружно отрицали, ссылаясь на право 15-минутной остановки для проведения разгрузочных работ. 

«Нам разгружаться можно 15 минут, мы ипэшники, нам разгружаться можно под любыми знаками», – заявил молодой человек. Выбор стороны для парковки он объяснил просто: «С той (крайнего левого ряда) стороны вообще опасно, эвакуатор работает». При этом «бизнесмен» обратил внимание, что сотрудники ГИБДД, по его опыту, якобы ни разу не проявили интереса к туристическим автобусам. «Я не видел ни разу, чтобы они подходили к автобусам. Это бизнес, сами знаете, в какой стране мы живем», – добавил он. 

Еще одним критерием для выбора места парковки именно на велодорожке оказалось обычное удобство. «Я банки с водой разгружаю. Разгружу – уеду. Мне тоже эти банки по 20 кг по 4 – 6 банок таскать. Мне потом с левого ряда не уйти. Мне налево не надо, у меня дальше адреса там, на той стороне», – прокомментировал водитель фургона.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал автомобилистам внимательнее читать правила дорожного движения. Он напомнил, что парковаться на велодорожках категорически нельзя из-за знака 3.27 «Остановка запрещена». Исключение сделано только для регулярного пассажирского автотранспорта, чьи маршруты и места остановок утверждены профильными органами власти. «Штраф 3000 рублей. И мера обеспечения — задержание транспортного средства. Никаких оговорок в правилах дорожного движения про 15 минут не сделано. Это глупость со стороны водителей», – добавил спикер.  По его наблюдениям, сотрудники дорожной инспекции действительно «не проявляют никакого интереса» и к автобусам, которые паркуются напротив «Авроры».

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу «Фонтанке» подтвердили: «Частные автобусы не имеют права останавливаться для выгрузки/погрузки пассажиров. Автомобили не имеют права двигаться или останавливаться на велосипедных дорожках для разгрузочно-погрузочных работ».

На попытки водителей, которые обслуживают речной транспорт, заявить о праве на остановку для разгрузки в ведомстве уточнили, что согласно пункту 9.9 ПДД допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. Но подчеркнули, что должно быть соблюдено условие обеспечения безопасности движения. «В данном случае допускается движение только по пешеходным дорожкам», – добавили в инспекции. 

«А больше негде». Велодорожку на Фонтанке «оккупировали» во имя туристов

«Фонтанка» расспросила встретившихся велосипедистов. По общему впечатлению, больше неудобств доставляет все же легковой транспорт. «Гораздо больше мешают припаркованные автомобили. Как-то я спросил гаишника: «Вот вы занимаетесь эвакуацией, и тут горизонт работы большой». Но пока им это неинтересно, по-видимому», – поделился молодой человек на «Шульце» с небольшими колесами. Чаще всего, по его наблюдениям, автотранспрт занимает отрезок от Невского проспекта до площади Ломоносова. «Вот там много паркуются», – добавил он. 

«Часто мешают, особенно за Невским проспектом, за Музеем Фаберже, там вот постоянно, – рассказала пожилая дама на ярком велосипеде и в полном спортивном обмундировании. Автомобили доставляют много неудобств, но просить водителей уехать она не решается. «Я просто, проезжая, говорю им: «Вы – нарушитель», а то могут и по лицу ударить». На вопрос, уезжал ли кто-то после этих слов, дама, смеясь, покачала головой. 

Делать замечания просто некому, водители оставляют машины и уходят, посетовал юный петербуржец. «К счастью, в опасные ситуации не попадал, но не исключено, что это когда-нибудь произойдет, учитывая, как они стоят. Особенно мешают автобусы, из-за плотного движения их практически не объехать», – резюмировал велосипедист.

Кроме того, велодорожку на набережной Фонтанки облюбовали и водители мотоциклов, которые, пока корреспондент разгуливал в поисках автобусов, регулярно мелькали на красной, местами истершейся велодорожке.

Напомним, согласно данным «Городского центра управления парковками», который в том числе отвечает за полосы для двухколесного транспорта, на сегодняшний день в Петербурге есть 27 веломаршрутов общей протяженностью более 106 км. Планируется, что до конца текущего года в городе появятся еще 32,5 км велополос, 21,8 км — в 2020 году и 15,6 км — в 2021 году. 

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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