Смольный определит ответственных за уборку города и добавит штрафов за нарушение её правил

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил комитету по благоустройству разработать проект постановления об утверждения границ территорий, подлежащих уборке. Ответственных укажут в информационной системе.

Поручение Беглов дал в ходе правительственного совещания 17 июня, сообщает корреспондент "Фонтанки". Речь идет о территориях, ответственность по которым не разграничена. «Наша, городская, ведомственная, частная, – перечислил врио губернатора. – Проработать вопрос о включении информации о лицах, ответственных за уборку в региональную информационную систему Санкт-Петербурга».

Впрочем, без дополнительного стимула собственников объектов недвижимости не оставят. «Предлагаю вынести на рассмотрение Законодательного собрания предложение об изменении Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в части включения ответственности за нарушение правил содержания прилегающих к объекту недвижимости территорий», – добавил Беглов. Кроме того, ответственность могут увеличить за ненадлежащее размещение и несвоевременную очистку урн.

«С урнами у нас сложная ситуация, мы их лет 10–12 назад убирали активно, потому что боялись террористических актов, – напомнил вице-губернатор Николай Бондаренко. – Сейчас ситуация изменилась, туристов стало больше, и действительно в центральных районах возникают проблемы с несвоевременной уборкой. Думаю, мы разработаем новый регламент уборки урн в центральных районах».





