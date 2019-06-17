«Крот» отпустил Бари Алибасова. Продюсера «На-на» выписали из больницы

Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы 17 июня. Об этом сообщил пиар-директор музыкального коллектива Вадим Горжанкин.

«Бари Алибасова выписали из больницы сейчас. Он сейчас с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Готовится к отправке в Казахстан на частном самолете», — цитирует Горожанкина РБК.

По словам Бари Алибасова-младшего, состояние отца стабилизировалось, угрозы жизни нет. У продюсера остаются проблемы с памятью, он не ориентируется во времени.

Ранее объявился житель Москвы, который принес семье Бари Алибасова «подставного» кота. Авантюрист вернул деньги, но не все.





