«Крот» отпустил Бари Алибасова. Продюсера «На-на» выписали из больницы
Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы 17 июня. Об этом сообщил пиар-директор музыкального коллектива Вадим Горжанкин.
«Бари Алибасова выписали из больницы сейчас. Он сейчас с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Готовится к отправке в Казахстан на частном самолете», — цитирует Горожанкина РБК.
По словам Бари Алибасова-младшего, состояние отца стабилизировалось, угрозы жизни нет. У продюсера остаются проблемы с памятью, он не ориентируется во времени.
Ранее объявился житель Москвы, который принес семье Бари Алибасова «подставного» кота. Авантюрист вернул деньги, но не все.
Справка:
Бари Алибасова госпитализировали 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость «Крот», перепутав её с соком. Пока продюсер находится в больнице, из его квартиры сбежал любимый питомец – канадский сфинкс Чуча. После того, как близкие пообещали вознаграждение за кота, 14 июня в офис продюсера принесли похожее животное — мужчина получил 800 тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что сфинкс не тот. Настоящего Чучу позже нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера.
Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя.