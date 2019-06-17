Болельщики "Зенита" назвали лучим игроком сезона Артёма Дзюбу

Болельщики сине-бело-голубых сделали свой выбор — лучшим игроком сезона-2018/19 признан нападающий «Зенита» и капитан национальной сборной России. Об этом 17 июня сообщает официальный сайт клуба.

Артем Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).

По ходу чемпионского сезона Дзюба провел 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее он был признан лучшим игроком августа.

Кроме того, Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.





