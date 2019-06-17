Солнечные батареи в гости к нам. На Неве бросил якорь странный иностранный катамаран

В центре Петербурга встал на временную стоянку французский катамаран Energy Observer. Это одно из немногих в мире судов, работающих на солнечных батареях.

Павел Каравашкин/

Команда совершает мировое турне, пропагандируя энергию из возобновляемых источников. В посольстве Франции обещают, что с понедельника, 17-го, по среду, 20 июня катамаран можно будет наблюдать пришвартованным на Неве.

Обшитое сверху солнечными батареями, переделанное из гоночного катамарана судно длиной 30 метров оборудовано также двумя высокими вертикальными крылоподобными складывающимися ветрогенераторами и установкой расщепления воды. Установка выделяет из воды водород, который становится третьим источником энергии. Проект капитана Викторьена Эрюссара и режиссера-документалиста Жерома Делафосса поддержан Евросоюзом, ЮНЕСКО и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии – IRENA.

Energy Observer находится в кругосветном плавании формально с 2017 года. Фактически весной 2019 года катамаран начал новое турне — через Антверпен и Хельсинки до Петербурга — а затем снова в Европу. На будущий год судно должно суметь пересечь Атлантику, пройти вдоль берегов Северной и Южной Америки, затем Тихим океаном к Азии и вернуться через Суэцкий канал во Францию. Всего до 2022 года команда собирается посетить больше полусотни стран и больше сотни портов.





