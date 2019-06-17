Мостоотряд заметил потерю бойца. Петербургские строители Крымского моста копят долги на сотни миллионов и готовятся к банкротству

Петербургский «Мостотряд № 75», строитель крупных инфраструктурных объектов с оборотом 3 млрд рублей, объявил о ликвидации юрлица и готовится к рассмотрению иска о банкротстве.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Компания, еще недавно возводившая Крымский мост, с начала этого года получила уже 41 судебную претензию на сотни миллионов рублей. Даже давние партнеры уже не надеются выручить свои деньги, сетуя: повторяется история 2015 года, когда состоялась ликвидация «Мостостроительного треста № 6» миллиардера Игоря Минакова. Основателя «Мостоотряда № 75» Дмитрия Тюрина партнеры называют племянником этого легендарного петербургского бизнесмена из 90-х, недавно ушедшего из жизни.

Гибель титана

Три года назад «Мостоотряд № 75» стал одним из субподрядчиков на возведении самого крупного мостостроительного проекта за все время существования Российской Федерации — Крымского моста. Генподрядчик, «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, освоивший примерно 97 млрд из 228 млрд рублей общей стоимости транспортного перехода, привлек в помощь среди прочих и петербуржцев.

«Мостоотряд № 75» устанавливал свайные основания на одном из участков моста, занимался монтажом металлоконструкций пролетных строений, сооружал монолитную бетонированную плиту проезжей части. «75-й Мостоотряд держался обособленно, их называли новгородцами — по региону происхождения рабочих, петербуржцев там почти не было видно», — рассказывает представитель транспортной компании, обслуживавшей «Мостотрест». Объем выполненных петербуржцами работ мог достигать, полагают коллеги по стройке, 5 – 6 млрд рублей.







ООО «Мостоотряд № 75» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было учреждено в августе 2015 года. Его стопроцентным владельцем тогда являлось ОАО «Мостострой № 6», в начале 2010-х годов один из основных подрядчиков дорожных работ в Петербурге.

В 2013 – 2014 годах выручка «Мостостроительного треста № 6» превышала 12 млрд рублей при объеме рынка в 30 млрд рублей. Гигант рынка был основан в 1993 году бизнесменом Игорем Минаковым на базе советского Мостовосстановительного управления Невско-Волховского бассейна.

Игорь Минаков в свое время отвечал за безопасность «Ленэнерго», владел долями в банке «Объединенный капитал» и крупном операторе коммерческой недвижимости «NordEst Group». В декабре 2018 года после долгой болезни Игорь Минаков умер в возрасте 59 лет.

По адресу офиса «NordEst» на Большом Сампсониевском проспекте в бизнес-центре «Выборгская застава» зарегистрированы и «Мостострой № 6» и «Мостоотряд № 75».

«Мостострой № 6» объявил о собственном банкротстве в декабре 2015 года, на фоне поданных за год почти 200 исков на 3,3 млрд рублей. Компания тогда остановила работы почти на всех своих объектах: путепровод на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны (стоимость контракта 3 млрд рублей), мост через Французский ковш на Обводном вместе с дорогой от Глухоозерского шоссе до ковша (1,5 млрд), тоннель на Синопской набережной (1,1 млрд) и развязка на Зеленогорском шоссе у железнодорожного переезда в Репино (2,1 млрд). Продолжались работы лишь на развязке Пискаревский – Непокоренных (2,9 млрд).

Компании не хватило оборотных средств, чтобы содержать материальную базу и штат из нескольких тысяч человек, объяснял «Фонтанке» тогдашний гендиректор и совладелец «Мостостроя № 6» Дмитрий Тюрин.

От «Тавриды» до «Колы»

Дмитрий Тюрин в августе 2015 года, с момента создания, возглавил ООО «Мостоотряд № 75». К декабрю 2015 года 60% компании получил его партнер Игорь Билинский.

Вскоре после ликвидации «Мостостроя № 6» Дмитрий Тюрин полностью вышел из бизнеса, передав оставшиеся 40% Игорю Билинскому. Этот бизнесмен из Соснового Бора Ленобласти занял пост гендиректора. Ему же принадлежит 50% крымского «Завод ЖБИ № 5».

Поначалу дела шли неплохо. Было объявлено, что петербургский «Мостоотряд № 75» сможет принять участие в строительстве трассы «Таврида». Вскоре компания сумела получить подряды на проектирование моста через реку Волхов в Великом Новгороде за 105 млн рублей и ремонт отрезка дороги М-11 «Нарва» в районе порта Усть-Луга за 27 млн рублей.

В 2016 году петербуржцы проиграли компании «Техносфера» из Ленобласти на конкурсе объемом 1,6 млрд на строительство моста через Волхов трассы М-18 «Кола».

Зато в 2017-м сумели попасть в число субподрядчиков на строительстве 140-километрового отрезка платной трассы М-11 «Петербург — Москва» между Петербургом и Новгородской областью. «Мостоотряд № 74» также был замечен на бетонировании проезжей части ЗСД, взялся за металлические опоры моста через реку Тулома в Мурманской области.

В итоге 2017 год компания закончила с отличным результатом: выручка выросла в полтора раза, до 3,1 млрд рублей. Из них на платежи поставщикам и подрядчикам ушло 1,9 млрд, а 0,44 млрд на зарплаты. При этом кредиторская задолженность к концу лучшего для компании года выросла до 2,6 млрд рублей.

Финансовый отчет за 2018 год до сих пор не опубликован. С начала этого года количество претензий к компании начало расти как снежный ком. Основной вал исков пришелся на апрель – май, очередные судебные заседания — на вторую половину июня.

В судах находится 101 дело, где ООО «Мостоотряд № 75» значится ответчиком, итого на 770 млн рублей. Суммы — от 5,3 тысячи рублей. Компания, если верить истцам, не платила за поставку топлива, предоставление персонала, а главное — не исполняла работы в должном, по мнению жалобщиков, объеме.

Самый большой иск на 310 млн рублей выставила 13 мая «Техносфера» из Ленобласти — за ненадлежащее исполнение договора подряда. Разбирательство должно начаться 25 июня. «Мостоотряд № 75» стал-таки субпорядчиком на проигранном конкурсе по возведению моста на трассе «Кола», пояснили в «Техносфере».

23 июля в московском арбитраже должен слушаться еще один крупный иск к петербургскому «Мостоотряду», который подало столичное ООО «СГМ-Мост». Его претензии составляют 294 млн рублей.

Кроме того, в петербургском арбитраже с 15 апреля лежит иск с требованием признать ООО «Мостоотряд № 75» банкротом. В те же дни ООО объявило, что приступает к процедуре самоликвидации.

Первым инициатором банкротного разбирательства значится физическое лицо, Андраник Сакеян, с тех пор к иску присоединились четыре юрлица: петербургские «Компания Мостострой» и компания «Пальмира», московские компания «Альфа» и СРО «Дело».

Гендиректор «Альфы» Анна Медвецкая попросила «Фонтанку» подождать с выяснением обстоятельств «буквально несколько дней, когда все и разрешится». Первые слушания по банкротному иску назначены на 26 июня.

Офис ждет ликвидатора

Самой последней о желании обанкротить «Мостоотряд № 75» 10 июня объявила небольшая петербургская транспортная компания «Фрам». Претензии составляют всего около 600 тысяч рублей, рассказал гендиректор и владелец компании Владимир Фролов. Транспортники перевозили негабаритную спецтехнику «Мостоотряда» на крупные объекты вроде Крымского моста и трассы «Таврида» с отсрочкой платежа. Однако заказчик постепенно перестал выполнять обязательства. «Фрам» работал с «Мостоотрядом» с самого момента основания, числился давним партнером «Мостостроя № 6». «Периодически были просрочки, и те и те платили плохо, новые объявили, что начинают с нуля — но в итоге тоже остались должны», — сокрушается Владимир Фролов. Гендиректор хорошо знал собственников «Мостостроя» и «Мостоотряда» — Дмитрий Тюрин, по его словам, приходился Игорю Минакову племянником.

Дозвониться до Дмитрия Тюрина по сотовому «Фонтанке» так и не удалось. Офисные телефоны «Мостоотряда № 75» отключены, в бизнес-центре «Выборгская застава» ждут ликвидатора компании, который «должен появиться со дня на день».

Самым настойчивым истцом злополучного «Мостоотряда» является АО «Компания Мостострой» — созданная в 2017 году кредиторами «Мостостроя № 6», официально объявленная его правопреемником и получившая оставшуюся после распродажи за долги базу строительной техники. Сейчас около 87% «Компании» принадлежит ВТБ.

От этих борцов за право называться осколком бизнес-империи Игоря Минакова поступило больше всего судебных претензий к «Мостоотряду № 75», самая крупная достигает 53 млн рублей — за неисполнение некоего договора подряда.

Кредиторы считали, что новое юрлицо сможет участвовать в конкурсах, используя старый бренд. Однако уже в прошлом октябре «Компания Мостострой» была целиком выставлена на торги за 1,9 млрд рублей. В начале этого года был объявлен новый конкурс, на котором юрлицо подешевело до 1,7 млрд рублей.

Представитель «Компании Мостострой» отказался пояснять «Фонтанке», что за подряд исполнял ответчик. Однако дал понять: банкиры и прочие кредиторы настроены серьезно, полученная «Мостоотрядом № 75» на крымских подрядах прибыль должна пойти на покрытие убытков от деятельности менеджеров старого «Мостостроя».

«Когда дело доходит до материальных претензий, а досудебное урегулирование оказывается невозможным, о справедливости можно забыть, — говорит собеседник «Фонтанки». – А подрядчиков сейчас найти легко, предложение сильно превышает спрос».

Алексей Дмитриев, "Фонтанка.ру"