Дороги, больницы и камеры. Смольный получил 400 тысяч анкет с пожеланиями в рамках проекта «Родной район»

Петербуржцы заполнили более 400 тысяч анкет в рамках проекта «Родной район», где назвали приоритетные направления развития. В лидерах дороги.

О том, что сбор анкет практически завершен, 17 июня рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко на совещании в Смольном, сообщает корреспондент "Фонтанки". По его словам, большинство на первом месте указывали состояние дорог. Далее по популярности — модернизация учреждений здравоохранения, установление видеонаблюдения и благоустройство. При этом те, кто заполняли анкеты в электронном виде на сайте правительства, ставили благоустройство на первое место. Самыми активными оказались жители Приморского, Выборгского и Калининского районов. Дальше на очереди — разработка конкретных районных программ. На третьем этапе будет определена лучшая «дорожная карта» развития района, составленная на основе опроса. Проект-победитель получит от правительства Петербурга 100 млн рублей на три года.

«Фонтанка» подробно рассказывала о запуске проекта «Родной район», когда на сайте Смольного и в многофункциональных центрах появились соответствующие анкеты. Жителям предлагали решить, что важнее, по их мнению, в развитии района. Всего определено 15 направлений по темам благоустройства, безопасности, социальной среды и дорожной сети. Участнику опроса нужно было поставить галочку напротив 5 направлений. Среди вариантов были установка скамеек, ремонт набережных, обустройство клумб, модернизация больниц, установка камер видеонаблюдения или ремонт внутриквартальных проездов. Опрос проводился с 15 апреля по 15 июня.





