«Разблокировано достижение «Добро пожаловать в ЛДПР». Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы

У самого молодого народного избранника в Государственной думе ФС РФ Василия Власова появился помощник по работе с молодежью, которым стал популярный петербургский блогер с 3,8 миллиона подписчиков на основном канале в YouTube.

«Будем работать над законопроектами и предложениями молодежи вместе» – так 23-летний депутат от ЛДПР 16 июня прокомментировал назначение Хованского в своем Instagram.







В доказательство своих слов он выложил фотографию со своим новым помощником, который держит в руках удостоверение.

Сам блогер также подтвердил новую должность в своем Instagram, написав, что уже обсудил с Власовым «упрощение выдачи травматов и многое другое». «Разблокировано достижение «Добро пожаловать в ЛДПР», – резюмировал блогер.

Напомним, Юрий Хованский приобрел популярность, выпустив свое стендап-шоу на YouTube, где позволял себе нелицеприятные заявления по поводу известных личностей от Юрия Цоя до Олега Тинькова. После этого он пробовал себя в различных жанрах и форматах от обзоров до сериалов и клипов. Нередко блогер высказывает мнение по поводу событий в стране.