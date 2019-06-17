В России дорожает бензин. Медведев поручил разобраться - это «всплеск» или «системные вещи»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о подорожании топлива, поручив Дмитрию Козаку взять ситуацию под свой контроль.

Бензин всего на неделю стал дороже на 10-11 копеек за литр. На Дальнем Востоке рост наиболее заметен, так как стоимость топлива там подскочила более чем на 50 копеек. Об этом 17 июня сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Thomson Reuters Kortes.

Средняя цена Аи-92 в период с 10 по 14 июня составляет 42,33 рубля, а за литр Аи-95 придется отдать 45,5 рубля. Дизель в среднем подорожал на 6 копеек, до 46,53 рубля за литр. При этом в восточных районах страны Аи-92 подскочил сразу на 74 копейки, до 45,84 рубля за литр, а Аи-95 продается за 47,51 рубля, что на 67 копеек больше.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе <...> Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, – это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», – так данные исследования прокомментировал Дмитрий Медведев.

Премьер дал поручение заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку взять ситуацию под свой контроль. Тот, в свою очередь, заявил, что уже вечером встретится с представителями нефтяных компаний.





