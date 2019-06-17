Спасатели тушили дверь католического храма на Минеральной. Подозреваемую в поджоге задержали

Сотрудники полиции задержали предполагаемую поджигательницу церкви во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Калининском районе Петербурга 17 июня. Об этом рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании в католическом храме на Минеральной улице поступило спасателям около 5:30, рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга. Огонь охватил дверь и расположенный рядом строительный мусор. Здание в данный момент находится на ремонте. С пламенем справились оперативно.

Очевидцы заявили о поджоге. Предполагаемую виновницу пожара доставили в отдел полиции для разбирательства, отметили в полицейском главке.

В самом храме случившееся комментировать не стали.





