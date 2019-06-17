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Общество
17.06.2019 14:45
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Самовольничали на $50 тысяч. Суд приговорил журналиста Рудникова и экс-замполпреда по Северо-Западу к освобождению

Московский райсуд Петербурга лояльно оценил требование отступных с генерал-лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденёва. Главреда газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова и бывшего заместителя полномочного представителя по Северо-Западу Александра Дацышина деклассировали с вымогателей до самоуправцев. 

Игорь Рудников
Игорь Рудников
Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 17 июня Московский райсуд признал Рудникова виновным в покушении на самоуправство, а Дацышина – в пособничестве. Журналисту также вменили карту постоянного жителя США, о которой не знала миграционная служба РФ.

Следствие на действия главреда смотрело иначе, и в папке с мечеными купюрами, которые Рудникову передали в ноябре 2017 года, видело вымогательство. Глава СУ СКР по Калининградской области Леденёв якобы вынужден был за 50 тысяч долларов откупиться от журналистского пыла редактора «Новых колёс», который на страницах своего издания зачастил с рассказами про быт и траты генерала.



Экс-замполпред по Северо-Западу Александр Дацышин в этой схеме, как считало следствие, выступил в роли добровольного посредника, безвозмездно поспособствовав переговорам журналиста и генерала о цене моратория на обличительные материалы. 

Александр Дацышин
Александр Дацышин
Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Московский райсуд рассматривал дело с января. Рудников дожидался приговора под стражей, Дацышин – под домашним арестом. Гособвинение просило изолировать обоих в колонии строгого режима на 10 и 8 лет соответственно. Вымогателями себя ни один из фигурантов не признал. Журналист утверждал, что ждал папку от Леденёва, но содержимое стало сюрпризом. Через генерала СК Руднев рассчитывал получить досье на заказчиков покушения на себя – в 2016 году его несколько раз ударили ножом.

Обвинение в вымогательстве в суде не устояло. Показаниям Леденёва не хватило последовательности, судья Валерия Ковалёва изменила квалификацию. 

Рудникову и Дацышину назначили обязательные работы в 550 и 350 часов. Гражданский иск генерала на 3 млн рублей оставлен без удовлетворения. Наказание полностью поглотил арест, обоих фигурантов освободили в зале суда.

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