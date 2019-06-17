Тепловоз остановил проспект Обуховской Обороны

Локальный автомобильный коллапс в районе «Елизаровской» днём 17 июня спровоцировал железнодорожный транспорт.

«На Обуховской Обороны сломался тепловоз, перекрыв всю проезжую часть. Объезд небольшой через тротуар. Пробка хорошая формируется», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В «Яндекс.Навигаторе» пробки в обе стороны тоже объясняют ЧП с тепловозом.

В комментариях в шутку советуют толкнуть его, как утром толкали полицейский УАЗ.







Пожалуй, самое проблемное место в Петербурге, где из-за железнодорожных составов образуются пробки, это Краснопутиловская улица. «Фонтанка» не раз о ней писала. «В настоящее время возможности инфраструктуры и объёмы перевозок Санкт-Петербургского железнодорожного узла не позволяют изменить порядок формирования поездов и режим работы переезда», – говорят в РЖД.