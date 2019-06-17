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Общество
17.06.2019 14:44
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Строительство кафедрального собора в Екатеринбурге начнут через год

Строительство кафедрального собора в Екатеринбурге не начнется в 2019 году, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По оценке чиновника, к работам могут приступить не раньше чем через год. 

О судьбе храма святой Екатерины Бидонько рассказал в ходе пресс-конференции 17 июня. Если раньше строительство хотели закончить к 300-летию столицы Урала, то есть к 2023 году, то теперь из-за смены места постройки это маловероятно. Работы в этом году точно не начнут. 

«Раньше конца 2020 года к строительству не приступить. Экспертиза, привязка, изучение нового участка будут затруднять этот вопрос», — цитирует чиновника РБК.

По словам вице-губернатора, 2023 год остается «желательной датой», но «основательность и качество важнее».



Напомним, вчера стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи постройки собора в сквере у Театра драмы, хотя этот вариант оставался одним из самых популярных по итогам сбора предложений от горожан. Опросу предшествовала акция протеста, продолжавшаяся несколько дней. Были задержаны более 100 человек. Противостояние прекратил президент Владимир Путин, заявивший, что судьбу проекта должен решить опрос жителей. 

Новое место для строительства выберут голосованием. 

 

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