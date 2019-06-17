РФ опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний

Российское внешнеполитическое ведомство посчитало «беспочвенным» заявление американских военных о ядерных испытаниях свыше нулевой мощности в России.

«США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Теперь это прозвучало в опубликованном 13 июня заявлении Разведывательного управления Минобороны США», – говорится 17 июня в обращении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Дипломаты подчеркивают, что подобные заявления американской стороны являются лишь «прикрытием» шагов США по выходу из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который в 1996 году был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями теперь становится еще один крайне важный международный договор», – уверен МИД.

Напомним, что Минобороны США в течение нескольких лет подозревало Россию и Китай в проведении ядерных испытаний, однако никаких конкретных доказательств не было. 13 июня разведывательное управление США заявило о ядерных взрывах в результате российских испытаний.





