Эскадрон НЛО завис над КАД. В Петербурге наблюдают редкое явление

Необычные облака образовались 17 июня, в Духов день, к западу от Санкт-Петербурга. Фотографии сделаны на КАД перед портом Бронка, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Каких только объяснений не дают участники группы в комментариях: «взвод НЛО», «медузы», «озоновые дыры», «фотошоп». Есть даже такое: «Вчера была Святая Троица, и [те усопшие, чьи] могилы забыли навестить и очистить, смотрят и наблюдают за вами».

Скорее всего, это чечевицеобразные (чечевицевидные, или лентикулярые) облака, которые даже профессиональные метеорологи сравнивают с НЛО. Они часто образуются в горах, в том числе над вершинами, и считаются предсказателями приближающегося атмосферного фронта, шторма или бури.







Лентикулярые облака возникают на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Особенность их в том, что даже при сильном ветре они остаются неподвижными. Дело в том, что в них происходит непрерывный процесс: воздух поднимается выше уровня конденсации, сгущаются водяные пары, на нисходящем пути водяные капли испаряются, и облако кончается. Поэтому они стоят в небе как приклеенные.

7 июня, в тот же день, когда в Петербурге прошёл аномально крупный град, над городом видели другие удивительные облака – мамматусы.