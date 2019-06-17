Ремонт дорожного покрытия ограничит движение по ЗСД до конца июня. В основном на Южном участке

ООО «Магистраль северной столицы» в июне 2019 года займется ремонтом на Западном скоростном диаметре. На Северном и Южном участках будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода, съездов и заездов, а также дорожное обустройство.

Как сообщили 17 июня в пресс-службе компании, в связи с ремонтными работами на ЗСД будут ограничивать движение транспорта. Это планируют делать в периоды минимальной транспортной нагрузки, «но с учетом требований к безопасности проведения и технологии работ». Водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать ПДД, скоростной режим и предписания дорожных знаков.

На Южном участке ЗСД будут ограничены:







с 12:00 17 июня до 15:00 20 июня – 3-я и 4-я полосы на пункте оплаты основного хода в районе Благодатной улицы при движении в северном направлении;

с 20:00 17 июня до 20:00 20 июня – 3-я и 4-я полосы на пункте оплаты основного хода в районе Благодатной улицы при движении в южном направлении;

с 8:00 22 июня до 20:00 25 июня – 1-я и 2-я полосы перед проспектом Стачек при движении в южном направлении;

с 8:00 25 июня до 8:00 28 июня – 1-я и 2-я полосы перед съездом на Благодатную улицу;

с 12:00 20 июня до 8:00 1 июля – 1-я и 2-я полосы на пункте оплаты на основном ходу в районе Благодатной улицы;

с 20:00 20 июня до 8:00 23 июня – 1-я и 2-я полосы после пункта оплаты основного хода в районе Благодатной улицы при движении в северном направлении;

с 12:00 24 июня до 8:00 26 июня – 3-я и 4-я полосы после въезда с Благодатной улицы при движении в северном направлении;

с 8:00 26 июня до 8:00 28 июня – 3-я и 4-я полосы после заезда с набережной Екатерингофки в южном направлении;

с 23:00 28 июня до 6:00 1 июня – поочередно закроют 1-ю и 2-ю полосы заезда на ЗСД с Благодатной улицы в сторону Автомобильной улицы;

с 20:00 21 июня до 7:00 24 июня – 3-я полоса въезда с Благодатной улицы на ЗСД при движении в северном направлении.

На Северном участке ограничения вводятся только на пункте оплаты на съезде с ЗСД на Богатырский проспект при движении со стороны юга. Там ограничат третью полосу с 7:00 22 июня до 15:00 24 июня.