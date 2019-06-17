Мошенник вернул деньги семье Алибасова за «кота-самозванца». Но не все

Житель Москвы, который принес семье Бари Алибасова «подставного» кота, объявился, вернув часть полученных за животное денег. Он просит сфинкса обратно, но «двойника» уже успели подарить.

О встрече с авантюристом 17 июня РИА Новости сообщил Бари Алибасов-младший.

«Объявился мошенник, который у нас деньги забрал, и вернул нам обратно 550 тысяч, – рассказал сын музыкального продюсера. – Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию. Мошенник часть денег потратил за это время, теперь просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет».

Подменное животное уже успели подарить поклоннице группы «На-На». Поэтому семья думает, как разруливать ситуацию.







Тем временем врачи рассчитывают, что завтра деятель шоу-бизнеса придет в себя после медикаментозного сна. Они прогнозируют, что у него восстановится память.

Напомним, Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав «Крот» с соком. Он обжег пищевод, желудок и дыхательные пути. Пока продюсер находится в больнице, из его квартиры сбежал любимый питомец – канадский сфинкс Чуча. После того, как близкие пообещали вознаграждение за кота, 14 июня в офис продюсера принесли похожее животное — мужчина получил 800 тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что сфинкс не тот. Настоящего Чучу позже нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера.

Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя.