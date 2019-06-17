Крупного поставщика санкционных продуктов в Россию посадили на пять лет в Белоруссии

Компания, принадлежащая гражданину РФ, всего за несколько лет провезла в России несколько десятков тонн запрещенной продукции. Поставщика «санкционки» знали и в российском Россельхознадзоре.

«При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках», – так 16 июня схему переброски санкционки описал белорусский КГК.

По версии следователей, менее чем за три года компания отправила в Россию 1 тысячу большегрузных 20-тонных автомобилей с запрещенными товарами внутри.







Суд Кобринского района Белоруссии признал владельца «ЭлитОвощТорг-транс» виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. «Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей <...> В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов», – уточнили в КГБ.

Судья назначил владельцу фирмы наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии усиленного режима. Кроме того, у него конфисковали «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

Компания «Элит ОвощТорг-транс» периодически фигурировала и в отчетах Россельхознадзора как поставщик запрещенки из Белоруссии. По данным сайта kartoteka.by, компания находится в процедуре банкротства.