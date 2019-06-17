Продажа бизнеса АО «Кожа». Открытый аукцион

Фото: Тельнов М.В.

Дочернее общество Государственной корпорации «Ростех» – ООО «РТ-Капитал» инициирует мероприятия по продаже принадлежащего ему на праве собственности пакета обыкновенных акций АО «Кожа» (далее – Общество) в размере 101 846 штук, что составляет 60,76% уставного капитала Общества.

АО "Кожа" является одним из старейших предприятий кожевенной промышленности и единственным в Северо-Западном регионе РФ производителем натуральной кожи различного назначения. История компании начинается в 1857 году с момента основания завода купцом А.М. Осиповым. В 19 веке наиболее выгодные заказы на поставку кожи и военного снаряжения для царской армии поступали от военного ведомства. С годами предприятие росло и в 1889 году на базе действующего завода было учреждено Товарищество кожевенного производства и торговли кожевенными, холщевыми и полотняными товарами под фирмою "И.А. Осипов и К.". После революции завод был национализирован и в 1992 году переименован в Государственный кожевенный завод "Марксист". В годы советской власти "Марксист" вырабатывал шорно-седельные кожи и хромовые кожи для военно-промышленного комплекса, а также для кожгалантерейных и обувных предприятий Советского союза. Сегодня АО "Кожа" поставляет кожи для верха парадной и повседневной обуви военнослужащих по заказу обувных фабрик, а также выпускает обувные, галантерейные и шорно-седельные кожи для отечественных предприятий.

Основная производственная площадка Общества расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 7, литеры Л, У. Кроме того, в собственности Общества находятся непрофильные активы, расположенные на нижеследующих земельных участках:

земельный участок площадью 16 846 кв.м, кадастровый номер: 78:06:0206601:6, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 25, корпус 1, литера А;

земельный участок площадью 182 кв.м, кадастровый номер: 78:06:0002092:10, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 25, корпус 1, литера С;

земельный участок площадью 13719,0 кв.м, кадастровый номер: 78:06:0002092:11, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 1-3, литера П;

земельный участок площадью 636,0 кв.м, кадастровый номер: 78:06:0002092:8, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 1-3, литера Д.

Заявки принимаются до 22.07.2019 года.

Аукцион состоится 25.07.2019 года в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, каб. № 101 (Аукционный зал).

Порядок участия в аукционе и иные условия продажи закреплены в Аукционной документации, доступной по ссылке https://www.auction-house.ru/catalog/l-30000008244/

Дополнительная информация: +7(812)334-43-66

Представитель организатора аукциона: АО «Российский аукционный дом".