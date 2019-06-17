«Тетрис» на Есенина: трое сошлись в одну точку. Скорая прибыла через 2 секунды

Геометрическое ДТП составили водители 17 июня на улице Есенина в Выборгском районе Санкт-Петербурга: трое двигались с разных сторон и сошлись в одной точке.

«Визг шин, грохот... Любимое место рандеву – Есенина, 1, к. 1. Проезжавшая мимо скорая остановилась помочь незадачливым романтикам», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вероятно, есть пострадавшие. По словам очевидицы, ведущей наблюдение из окна, один из мужчин держится за голову. На записи видно, как медики помогают женщине в платье зайти в скорую.







В комментариях добавляют, что белый «Фольксваген», двигавшийся от Тореза к Северному, начал поворот налево во двор и не пропустил встречную «Ладу». Чёрный кроссовер, очевидно, как раз выезжал с прилегающей территории.

Отметим, что этот въезд действительно очень востребованный: он ведёт к высотному жилому дому и автомойке. С другой стороны улицы находятся отдел полиции и больница, откуда могла ехать карета скорой помощи.