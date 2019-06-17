В Генконсульстве Финляндии назвали сроки оформления визы

При подаче документов на текущей неделе (с 17 по 21 июня) оформление визы займёт 15 дней, сообщает Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

Так, если обратиться за шенгеном в понедельник, 17 июня, то готовую визу можно будет получить 2 июля. Исключением станет лишь пятница — при подаче документов 21 июня ждать придётся 17 дней, до 8 июля. Генконсульство 21 июня не работает, поскольку в Финляндии в ночь на субботу, 22 июня, отмечают Иванов день (Juhannus).

Напомним, что Финляндия лидирует в России по числу выданных виз и редко отказывает заявителям. 90% из тех виз, что получают петербуржцы, – многократные, сроком от полугода до трёх лет.

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