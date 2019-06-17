Миллионы под честное слово: зачем «ВКонтакте» легализовали покупку и продажу сообществ

Администрация соцсети «ВКонтакте» впервые за 13 лет разрешила продавать и покупать сообщества. Раньше это работало на честном слове и грозило блокировками и встречей с мошенниками. Теперь, если что-то пойдет не так, можно будет пойти и в суд.

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Разрешение «ВКонтакте» продавать и покупать сообщества лишь установило статус-кво. Первая такая сделка состоялась, вероятно, еще в середине нулевых. А за прошедшие годы их были заключены тысячи, на десятки миллионов рублей. Но говорить широко об этом не принято, так как факт продажи мог привести к блокировке аккаунта создателя сообщества и проданной группы. ВК легализовал продажу в момент, когда падают и цены, и спрос, а на пятки наступают Instagram и YouTube.

«Продаю, так как нет времени заниматься, скоро в армию, потом работа в правоохранительных органах, в общем, времени не будет!» – объясняет владелец группы в четверть миллиона подписчиков на бирже пабликов «ВКонтакте».

Этот рынок стремительно взрослеет. На смену школьникам, ведущим сообщества на переменах между алгеброй и географией, приходят крупные инвесторы, готовые вкладывать серьезные деньги и вести бизнес системно. Кроме собственно заработка на продаже рекламы в группах, стремительно развивается и посреднический бизнес. Топ-брокеры могут похвастаться только официально оформленными (хотя и в обход старых правил) сотнями сделок на миллионы рублей. Ход администрации «ВКонтакте», легализующий продажи групп, был ожидаем, и воспринимается предпринимателями как проявление уважения к их работе.

По рублю за подписчика







Рынок продажи формировался долгие годы без участия администрации соцсети. По словам основателя рекламного агентства paprika.media и владельца сети сообществ «ВКонтакте» с аудиторией более 10 млн человек Антона Болховитина, цены на нем устанавливаются исходя из окупаемости сообщества за 12 месяцев и варьируются от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей.

В ТОП-10 по количеству подписчиков сейчас находятся паблики «Новинки музыки 2019» (16,8 млн), «Смейся до слез» (11,2 млн), скандальный MDK (10,6 млн). На бирже пабликов Trade-groups.ru самый дорогой на сегодня лот — группа со смешными короткими видео Vine. В ней под 6 млн подписчиков, и оценена она в 10 млн рублей. Обещается, что приносить она будет по 600 тыс. рублей в месяц.

Сверхпопулярные и паблики-бренды могут стоить значительно дороже. Но активнее всего покупаются «свежие» сообщества до 500 тысяч человек, потому что такие проекты легче всего окупить.

«Существуют чаты по покупке-продаже сообществ и профильные площадки гарантов, которые помогают проводить сделки. Покупателями чаще всего выступают арбитражники (занимаются покупкой и перепродажей трафика. – Прим. ред), владельцы сеток (сообществ. — Прим. ред), но в основном это студенты, которые начитались-наслушались платных курсов по «легкому заработку в ВК» и скупают небольшие сообщества и сами же их ведут», – рассказал Антон Болховитин.

Однако есть и те, кто относится к своему делу серьезно и готов подтверждать свои расчеты дельными аргументами. И видно, что вопросы монетизации уже не сводятся к надежде на «шальные» рекламные заработки — все становится более системным и технологичным.

«Продаю контентный проект под партнерские реферальные ссылки на одежду со скидками. Возможна продажа с аккаунтом партнерской сети AdmitAd. Работаю над данным проектом с августа 2018 года, все подписчики исключительно живые люди, т.к. в данном проекте боты и прочие методы не имеют смысла, доход от таких подписчиков не вырастет. За период с августа 18 года до текущего момента (апрель 19 года) было заработано более 360 тысяч рублей», – пишет, к примеру, продавец паблика «Скидки на обувь и одежду».

По словам Антона Болховитина, в последние годы продают в основном небольшие сообщества, спрос на покупку крупных упал. А покупателям уже важно не только количество подписчиков.

О том, что число подписчиков – зачастую очень неинформативный показатель, говорят данные на биржах сообществ, где продавцы вынуждены быть честными, ведь реальное положение дел может быть легко проверено потенциальным покупателем при самом поверхностном аудите.

«Мы действуем в условиях «умных лент», которые сами решают, будет ли подписчик видеть новости нашего сообщества. Нет уже большого смысла в количестве подписчиков. Их может быть несколько миллионов, но всего 1% видит обновления сообщества в ленте. Вот и считайте, вы будете платить за весь миллион или за один процент?» – считает Эльнара Петрова, директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia».

Так, на бирже Market-VK самая дорогая из выставленных на продажу групп — с советами начинающим бизнесменам — стоит 500 тыс. рублей. В ней 68 тыс. участников, но всего 57 посетителей в день, а охват не превышает 500 пользователей. Продавец сообщает, что ежемесячный доход от нее составляет 150 тыс. рублей.

Модные еще недавно «локальные» группы могут еще больше озадачить незнакомого со спецификой бизнеса. Так, группа «Мой Тамбов» может похвастаться всего 4 тыс. подписчиками, а число просмотров и реальный охват публикаций измеряется единицами человек. Однако владельцы этой группы оценили ее в 350 тыс. рублей и обещают ежемесячный доход от 30 тыс. рублей.

По 150 тыс. рублей стоят группы «Чисто от души» и «Мир путешествий». По ним хорошо видно, как сильно может отличаться эффективность групп, в зависимости от активности администраторов и выбранной темы. В обеих этих группах примерно по 250 тыс. «живых» подписчиков. Но в первом случае охват составляет всего 7 тыс. человек в день, а вот посты про путешествия смотрят уже больше 40 тыс. пользователей «ВКонтакте».

Также при покупке учитывается статистика, насколько коммерциализировано сообщество. Склонна ли его аудитория вступать в какие-то отношения, связанные с куплей-продажей, переходить по ссылкам, оставлять комментарии. Может быть, что эти подписчики просто любят читать новые посты.

Кручу-верчу, продать хочу

Новые правила «ВКонтакте» пока не до конца понятны предпринимателям. По словам Антона Болховитина, в сообществе менее 100 тысяч человек при продаже все относительно просто. Первоначально права владельца получает его создатель. Но он может назначить нового владельца, перенос делается через меню «Управление сообществом» самостоятельно. В результате в течение 14 дней у сообщества появится новый создатель.

Если же в сообществе более 100 тыс. участников, то продавцу нужно просить передать статус владельца другому пользователю через службу поддержки, подтверждать личность. Далее с такой же просьбой в поддержку должен будет обратиться будущий владелец сообщества с реального аккаунта. После чего в течение 2 недель сообщество получит нового создателя. И если по какой-то причине эта схема не устраивала всех участников сделки, то продавался сам аккаунт владельца. К нему передавался полный доступ, привязывался номер телефона покупателя и почта, а для безопасности использовались гаранты.

«После того, как вы обсудили суммы, вы ищете надежного гаранта, который будет сопровождать сделку за небольшую сумму, зачастую это 5%. Вы передаете гаранту доступы к вашему сообществу, а покупатель переводит гаранту деньги, после чего вы получаете платеж от гаранта, а покупатель – аккаунт создателя», – рассказал схему Антон Болховитин.

Но это все равно было рискованно. Владелец сообщества в любой момент мог написать в поддержку и попросить вернуть аккаунт, так как он был взломан или украден, ведь согласно правилам ВК продажа личных аккаунтов запрещена. Такие сделки проводились на свой страх и риск, но если было доверие с обеих сторон, проблем не возникало. Было и мошенничество с подменой контактов гаранта — их скайпы часто взламывают, и тут уже пользователь никак не застрахован.

По словам Антона Болховитина, в целом легализация, которая сняла ограничения на продажу, упростит жизнь тем, кто планирует купить или продать сообщество.

«Имея на руках договор сделки, вы можете обратиться за юридической помощью, вполне возможно, что однажды мы увидим один из таких процессов. Если же сообщество имеет юридическое лицо в качестве владельца, то в случае его потери определенно можно пойти в суд, но большинство таких ситуаций решается с помощью поддержки ВК», – отметил он.

Скачка спроса не будет

По мнению Эльнары Петровой, спустя 13 лет работы соцсети стало очевидным, что «ВКонтакте» не может регулировать рынок продажи и покупки, и его решено было сделать открытым.

«Компания получает основную часть доходов за счет рекламы и интеграций. От того, что какой-то администратор продал сообщество, сама площадка ничего не получает. Поэтому и не было практического смысла инвестировать в разработку и решение этой проблемы», – считает Петрова.

Изменения, по её мнению, мог спровоцировать тренд на максимальную комерциализацию соцсети. В сообществах появилась возможность привязывать реквизиты юридического лица, а для продажи товаров и расчетов использовать платежную систему VK Pay, поэтому сейчас появилась необходимость упорядочить взаимоотношения собственников.

При этом резкого роста сделок по сообществам в связи с легализацией игроки рынка не ожидают. По словам Антона Болховитина, наоборот спрос на покупку падает, существует и тенденция снижения стоимости.

«Надо сказать, что 2019 — это не тот год, когда мы сможем наблюдать бум купли-продажи сообществ «ВКонтакте». Да, такие запросы поступают, но их не очень много. Сейчас людям интереснее покупать профили в Instagram или каналы на YouTube – эти площадки кажутся сейчас для бизнеса более интересными, перспективными и растущими, – говорит Эльнара Петрова. – Те, кто хотел научиться работать через «ВКонтакте» и зарабатывать через него, это уже сделали, и теперь, скорее всего, тоже осваивают новые платформы».

«ВКонтакте» всегда присутствует, если мы говорим о каком-то распределении бюджетов, – отметила Эльнара Петрова. – Да, есть более молодые игроки, которые растут. Быстрее всех китайский TikTok, но если сравнивать охваты аудитории, то «ВКонтакте» до сих пор остается самой большой площадкой в России — там можно найти всех. Руководство ВК и само понимает, что находится на конкурентом поле, и это заставляет их развиваться. И вводить, например, возможность продавать сообщества. По большому счету, от развития выигрывает клиент, и нам это на руку».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»