Как шеринг-экономика влияет на рынок недвижимости

Интерес к новым форматам на рынке недвижимости порождает дискуссии и споры экспертов. Но за поиском верных формулировок стоит нечто большее: изменились потребности современного общества, и как следствие - изменился рынок. Так, например, Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management, уверена, что развитие коворкингов, коливингов, апарт-отелей и других новых форматов зависит от жизненных ценностей аудитории. О том, что интересует новое поколение, рассказал эксперт.

Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management/ фото предоставлено компанией Becar

Основной запрос на новые форматы идет со стороны той части платежеспособного населения, которая уже является активным участником цифровой экономики. У людей, проводящих большую часть времени онлайн, потребность в живом общении становится острее, и они готовы платить за то, чтобы быть в среде единомышленников. Так, одним из критериев при принятии решения о том, в каком отеле остановиться, о том, где комфортнее работать, в офисе или в коворкинге, становится атмосфера места. Где-то мы можем почувствовать себя частью сообщества, разделяющего наши интересы, идеологию, ценности или наоборот, испытывать дискомфорт....

Новые форматы отвечают этому запросу устройством многофункциональных общественных пространств. Строгие критерии, определяющих площадку для коммуникации, отсутствуют. При этом разная аудитория имеет предпочтения к разным форматам. Кто-то оценит коливинг, кто-то сочтет более комфортным размещение в сервисным апартаментах. И здесь важно, что разную аудиторию объединяет запрос на сервис. Люди готовы платить за качественные услуги, чтобы иметь возможность сфокусироваться на том, что для них важно и, конечно, освободить свое личное время. Уборка, доставка еды, сервисы для покупок – востребованы в быту, а свобода от необходимости организации рабочего пространства актуальна при выборе рабочего места.

Для тех, кто только в начале пути финансового становления, стоимость свободного времени и комфортной среды априори выше – из-за ограниченности финансов. Девелоперы решают эту задачу, используя принцип шеринг-экономики, создавая форматы, позволяющие людям разделить затраты. Так, молодые люди получают возможность жить, например, в центре. Пусть и на относительно небольшом личном пространстве, но зато с просторными общими площадями, насыщенными разным функционалом. Они могут позволить себе такой образ жизни здесь и сейчас, а не после того, как заработают первоначальный взнос на ипотеку.

Развитие арендных сервисов и влияние шеринг экономики делает мир доступнее. Увеличивается мобильность, динамичность. Многие переходят на дистанционную работу, задумываются об организации личного и рабочего пространства с точки зрения того, как на них это влияет. Новое поколение использует преимущества глобализации и их горизонты охвата становятся шире: в выборе места для жизни, в желании увидеть и попробовать больше, благодаря физической возможности и благам цивилизации. По данным исследования Deloitte 2018 – 70% опрошенных в России людей 24-35 лет, проживающих в городах-миллионниках, главной ценностью для себя определили возможность увидеть мир.

Развиваются инициативы, объединяющие единомышленников – каучсерфинг, сервисы обмена и аренды жилья. Объем инвестиций в новые форматы растет, но в среде консервативных девелоперов лишь единицы готовы выпускать на рынок новые продукты. И если с одной стороны изменение запросов платежеспособной аудитории становится поводом для изменения структуры рынка, то с другой стороны, именно человеческий фактор замедляет его развитие. Зачастую решения принимают люди, жизненные взгляды которых сформировались с учетом полученного жизненного опыта и текущего уровня жизни. Многие из них не то что не разделяют взглядов молодой аудитории, а скорее не понимают новых ценностей молодого поколения. Поэтому для того, чтобы новые форматы стали не исключением, а нормой, в команды девелоперов сначала должны прийти люди, разделяющие ценности и взгляды, характерные для нашего времени с его динамичными изменениями.

Компания Бекар