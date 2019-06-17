Европейские испытатели завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21

Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщает 17 июня пресс-служба корпорации "Иркут".

"В ходе лётных испытаний специалисты EASA оценивали поведение самолета МС-21-300 в различных режимах до высоты 12 000 метров. Полеты выполнялись с большой и малой взлетной массой, в условиях передней и задней центровки. Продемонстрирована работа комплексной системы управления самолетом в основном режиме", – говорится в сообщении.

Как отметил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, параллельно сертификации самолета на Иркутском авиационном заводе разворачивается производство самолетов МС-21-300 для поставки первым заказчикам. Первая сессия сертификационных полетов испытателей EASA состоялась в феврале 2019 года. Допуск к полетам на самолетах МС-21-300 специалисты EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в сентябре 2018 г.





