Большинство финнов не хотят вступать в НАТО, но почти половина хочет сохранить эту возможность

Лишь 14% населения Суоми выступают за подачу своей страной заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу сейчас или в течение ближайших нескольких лет, тогда как такой же позиции придерживается 33% резервистов. Об этом со ссылкой на проведённый опрос 17 июня сообщает Союз резервистов.

Отрицательно к этой идее относятся 36% населения и только пятая часть военнообязанных.

Согласно исследованию Taloustutkimus, 36% финнов видят Финляндию вне военных блоков, при этом 33% поддерживают развитие и расширение военного сотрудничества с ЕС. За вступление в НАТО высказались 12% респондентов, столько же – за оборонительный союз со Швецией. Почти половина респондентов (44%) выступает за сохранение возможности вступления в НАТО в будущем.

Как пишет газета Helsingin Uutiset, неприсоединение к военным блокам сильной стороной финской обороны назвал 31% респондентов Taloustutkimus, 69% считают таковой всеобщую воинскую обязанность, а 34% – военное сотрудничество с другими государствами.





