В Петропавловке можно увидеть семейные пары, прожившие вместе более 50 лет

На Соборной площади Петропавловской крепости открывается фотовыставка «Золотые свадьбы Петербурга». На ней представлены фотографии, на которых запечатлены семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет.

«Золотые свадьбы Петербурга» – это общественный проект, посвященный ценности семьи и любви в современном мире, говорят организаторы. Его цель – передать традиции бережного сохранения союза между мужчиной и женщиной молодому поколению петербуржцев, только начинающим совместную жизнь.

«Проект даёт возможность супругам, перешагнувшим такой важный рубеж, как 50-летие совместной супружеской жизни, почувствовать свою сопричастность к жизни города, внести свой вклад в развитие отношений молодых людей, поделившись своим примером», – рассказали организаторы.

Увидеть фотовыставку смогут все желающие до 30 июня – она проходит под открытым небом.