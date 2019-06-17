Вымогательство у генерала СК не устояло в суде. Главреду калининградской газеты вменяют самоуправство

Московский райсуд Петербурга не увидел вымогательства в деле главреда калининградской газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова. По версии следствия, он требовал 50 тысяч долларов с генерал-лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденёва.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 17 июня во время оглашения приговора судья Валерия Ковалёва заявила, что признала Игоря Рудникова виновным в покушении на самоуправство. Слово «вымогательство» исчезло из приговора.

Следствие настаивало, что в ноябре 2017 года журналист получил папку с мечеными купюрами в обмен на мораторий на выход в «Новых колёсах» позорящих Леденёва публикаций. Издание писало, в частности, о финансовых излишествах и четырёхэтажном особняке в престижном районе, который генерал предпочёл служебной квартире. В прениях гособвинение оценило отступные в 10 лет строгого режима.

Посредником в торге журналиста и генерала якобы выступал бывший заместитель полномочного представителя Александр Дацышин. Ему прокуратура просила восемь лет лишения свободы за пособничество в вымогательстве. Ему суд тоже смягчил состав до покушения на самоуправство. Оглашение приговора продолжается.





