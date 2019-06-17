Видео дня. Машина ВАИ в ходе «полицейского разворота» на полигоне сделала сальто

Эпичное ДТП зафиксировала видеокамера беспилотного летательного аппарата во время показательного выступления военных. Видео появилось в YouTube 16 июня.

На записи видно, как автомобиль Lada Vesta Военной автомобильной инспекции с госномерами 99 региона (этот цифровой код обычно присваивается при регистрации автомобиля в Москве) на спецполигоне сдаёт назад, набирая скорость, проезжает дорожные ограничители и резко поворачивает на 90 градусов. Но водителю не удаётся удержать равновесие, машина встаёт на два колеса, делает кувырок и падает обратно на колёса.







Водитель и пассажир вышли из машины сами: судя по всему, обошлась без тяжёлых повреждений. На помощь к ним поспешили очевидцы.

РИА Новости, сообщая об этом инциденте 17 июня, указывает, что, предположительно, он случился во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», проходившего 12-15 июня на полигоне «Ногинский» в Подмосковье. Похожие видео оттуда демонстрируют, в частности, телеканалы «Звезда» и «360».

Всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль» на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища проходил в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019». Наряду с командами военных округов, Северного флота, 100-й ВАИ в нём приняли участие команды МВД России, Росгвардии, спецслужб. Они соревновались в экстремальном вождении автомобиля с «полицейского разворота», вождении по ограниченным проездам, скоростном прохождении элемента «змейка» и в знании ПДД.

По данным Минобороны, по итогам четвертого дня конкурса среди военных автомобильных инспекций Вооруженных сил РФ первое место заняла команда 11 ВАИ Западного военного округа.