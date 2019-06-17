На автозаправке под Петербургом мужчина облил себя бензином и поджег. Зажигалку он купил в кассе

Врачи Всеволожской больницы спасают мужчину, совершившего самоподжог на автозаправке. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Несте Санкт-Петербург» 17 июня, накануне без двадцати двенадцать дня на АЗС №520 на Колтушском шоссе, 303, пешком пришел мужчина. В кассе он попросил зажигалку и сигареты и расплатился. На улице снял пистолет с колонки, вылил на себя бензин, отошел в сторону и поджег себя.

«Подозрений никаких мужчина не вызывал, с сотрудниками АЗС не конфликтовал, – уточнили в пресс-службе компании. – Мотивы поступка нам неизвестны».

Пострадавшего потушили клиенты и персонал заправки. Скорая помощь увезла его во Всеволожскую центральную районную больницу. Он находится в крайне тяжелом состоянии.







В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что информация о госпитализации мужчины 1958 года рождения поступила 17 июня.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и проводят проверку», – добавили в ГУ МВД.