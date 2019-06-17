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17.06.2019 13:13
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Экс-президент «АвтоВАЗа» Николя Мор возглавил его совет директоров

Экс-президент «АвтоВАЗа» Николя Мор возглавил его совет директоров

На годовом общем собрании акционеров АО «АвтоВАЗ» выбрали новый состав совета директоров акционерного общества. Возглавил его бывший президент компании Николя Мор.

Как сообщает 17 июня пресс-служба «АвтоВАЗа», на собрании акционеров 14 июня председателем совета директоров АО «АвтоВАЗ» был утвержден старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, ранее занимавший пост заместителя председателя. До 1 июня 2018 года он являлся президентом компании. Затем на этом посту его сменил Ив Каракатзанис.

Заместителем председателя совета директоров избран Сергей Скворцов, ранее занимавший должность председателя.

В состав нового совета не вошли главный операционный директор и заместитель главного исполнительного директора «Группы Рено» Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия «Группы Рено» Жером Олив и заместитель председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Дмитрий Курдюков. Вместо них были избраны исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.



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