Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +23
$ 64.32р
72.11р
13:32 17.06.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
17.06.2019 12:49
Печать

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

Setl City

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района. 

Svetlana Park располагается на тихой и зеленой Манчестерской улице, в 10 минутах ходьбы от великолепных парков — Удельного и Сосновки. Локация позволит будущим жителям быть мобильными: до исторического центра города можно доехать на автомобиле всего за 15 минут, а в пешей доступности находится станция метро «Удельная». Жилой комплекс объединяет всего два корпуса высотой 10 этажей, которые выполнены в сдержанном и элегантном петербургском стиле. Строгая прямоугольная форма домов создает закрытые уютные дворы, где планируется свой дендропарк и куда нет доступа автомобилям и посторонним людям. 

Цена от 126 тысяч рублей за квадратный метр — это самое привлекательное предложение среди объектов бизнес- и премиум-класса от девелопера Setl Group. В ЖК Svetlana Park представлены планировки от однокомнатных до просторных пятикомнатных квартир: подходящий вариант сможет найти каждый покупатель. Часть секций сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции», включающей теплые полы в ванной комнате, эксклюзивную плитку разных коллекций, окна в алюминиевом профиле и другие решения. Остальные квартиры передаются без отделки: такой вариант подойдет покупателям, которые хотели бы сделать ремонт самостоятельно. 

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером ЖК Svetlana Park и других проектов Setl Group. Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
17.06.2019 11:31

«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.
предоставлено ГК «Полис Групп»
17.06.2019 11:13

На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска - листва и ветви деревьев.
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.06.2019 17:00

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
14.06.2019 15:06

Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.06.2019 14:54

В Парголово готовится к сдаче очередное социальное жилье

СК "Дальпитерстрой" завершает строительство жилого комплекса в Парголово. Больше половины квартир в домах - социальные.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
14.06.2019 11:59

Разработана концепция оформления парадных холлов в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» утверждена концепция оформления парадных холлов.
Пресс-служба YOTA
13.06.2019 18:03

Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.06.2019 18:00

«Образцовый квартал 4»: финишная прямая

В ближайшее время ключи от своих новых квартир получат дольщики жилого комплекса «Образцовый квартал 4» на юге Петербурга.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
13.06.2019 16:25

«Личный кабинет» на сайте «Петербургской Недвижимости» набирает популярность

Личный кабинет — сервис на сайте spbrealty.ru, который дает доступ к планировкам и ценам представленных в продаже квартир. В мае им воспользовались более 17 тысяч человек.