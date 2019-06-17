«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

Setl City

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.

Svetlana Park располагается на тихой и зеленой Манчестерской улице, в 10 минутах ходьбы от великолепных парков — Удельного и Сосновки. Локация позволит будущим жителям быть мобильными: до исторического центра города можно доехать на автомобиле всего за 15 минут, а в пешей доступности находится станция метро «Удельная». Жилой комплекс объединяет всего два корпуса высотой 10 этажей, которые выполнены в сдержанном и элегантном петербургском стиле. Строгая прямоугольная форма домов создает закрытые уютные дворы, где планируется свой дендропарк и куда нет доступа автомобилям и посторонним людям.

Цена от 126 тысяч рублей за квадратный метр — это самое привлекательное предложение среди объектов бизнес- и премиум-класса от девелопера Setl Group. В ЖК Svetlana Park представлены планировки от однокомнатных до просторных пятикомнатных квартир: подходящий вариант сможет найти каждый покупатель. Часть секций сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции», включающей теплые полы в ванной комнате, эксклюзивную плитку разных коллекций, окна в алюминиевом профиле и другие решения. Остальные квартиры передаются без отделки: такой вариант подойдет покупателям, которые хотели бы сделать ремонт самостоятельно.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером ЖК Svetlana Park и других проектов Setl Group. Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.