Минтруд РФ не против термина «ленивые бедные». Регионы сами определят, кто нуждается

В Министерстве труда и социальной защиты РФ прокомментировали идею ряда регионов о введении термина «ленивые бедные». Так предлагается именовать граждан, которых можно лишать пособий государства, если у них есть неиспользуемая недвижимость или свой огород.

В ведомстве Максима Топилина уточнили, что регионы России вправе устанавливать критерии нуждаемости самостоятельно.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости», – цитирует 17 июня RNS разъяснения Минтруда по информации о «ленивых бедных».

Сейчас основным критерием нуждаемости считается среднедушевой доход семьи, равный одно- или двукратному МРОТ, установленному в субъекте России, уточнили в Минтруда. Специалисты правительства по соцзащите отметили, что власти регионов продолжают работу по введению критериев нуждаемости и совершенствованию механизмов предоставления помощи бедным.







Ранее стало известно, что ряд регионов РФ направил в Минтруд предложения по снижению бедности в стране. Так, например, власти Ивановской области предлагают федеральным коллегам не выплачивать пособия тем, кто может без них обойтись, а сэкономленные средства направить на помощь действительно нуждающимся.

К «ленивым бедным» подчинённые главы региона Станислава Воскресенского отнесли тех, кто не продает и не сдает в аренду вторую квартиру, а также не выращивает продукты питания на своем земельном участке.

Предложения регионов по борьбе с бедностью собираются в рамках майских указов президента. Соответствующий пилотный проект начался в январе 2019 года. Его целью называется всесторонний анализ причин бедности и создание механизмов по борьбе с нею.

В феврале глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал изменить подход к определению уровня бедности в России. Считать не доходы, а расходы граждан.

«Люди вполне обеспеченные, но которые не работают официально (таких у нас тоже достаточно), ежемесячно получают деньги ещё и от государства», – заявлял зимой лидер партии «Единая Россия».

В апреле Росстат после публикаций СМИ отказался от планов считать бедность в России по новым правилам.

Руководитель Петростата Олег Никифоров на страницах «Фонтанки» вступил в заочный спор с экспертом по статистике Владимиром Сократилиным, который скептически смотрит на работу служб государственной статистики в РФ.