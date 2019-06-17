АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате седьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

ГК «Эталон»

14 июня 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 7-го купона.

В общей сложности было выплачено 111,55 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 22,31 руб. на 1 облигацию (8,95% годовых).

Справка о ГК «Эталон»

Наименование эмитента – АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Источник информации, подлежащей раскрытию http://finance.lenspecsmu.ru/