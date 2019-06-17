Российские моряки с атакованного в Оманском заливе танкера вернутся домой

Профессиональный союз моряков РФ заявил, что жизням 12 россиян, оказавшихся на атакованном около Ирана нефтяном танкере, ничего не угрожает, а уже после оформления необходимых документов они вернутся на родину.

«Сейчас они находятся в Дубае, оформляют документы там. Либо их репатриируют, либо доставят обратно на борт судна, и они отправятся на родину на нем, решение примет судовладелец», – цитирует 16 июня заявление профессионального союза ТАСС.

Среди моряков – жители Новороссийска, Краснодара и Туапсе.

Напомним, что 13 июня у берегов Ирана были атакованы два нефтяных танкера. На борту принадлежащего норвежской компании Frontline судна Front Altair находились граждане России. Иранские экстренные службы спасли более 40 моряков, в том числе граждан РФ. США и Саудовская Аравия настаивают, что за нападением стоят иранцы. В России посчитали преждевременным делать выводы о виновных.





