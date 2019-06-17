Злоумышленник расстрелял из автомата Калашникова четырех человек на рынке в Азербайджане

Мужчина открыл стрельбу на рынке на территории села Беюк Кесик в Агстафинском районе Азербайджана, передает местное агентство «Репорт». В результате инцидента четыре человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и министерства внутренних дел Азербайджана говорится, что подозреваемый в совершении преступления уже арестован.

«По итогам предварительного расследования, данное преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым с целью мести на почве личных взаимоотношений, во время стрельбы он использовал автомат Калашникова. Сам Э.Сулейманов добровольно явился в Агстафинский районный отдел полиции, сдал органам следствия орудие преступления. Подозреваемому в совершении тяжкого преступления Эльнуру Сулейманову было предъявлено обвинение по указанным статьям, он арестован решением суда», — заявляют правоохранительные органы. Уточняется, что ЧП произошло сегодня около восьми утра по местному времени.

По факту совершения преступления в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК АР.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.





