Шипы и косули. В Финляндии появятся новые дорожные знаки

Через год в Финляндии изменится не только дизайн большинства дорожных знаков, но и появятся новые обозначения.

Александр Кузин

Соседняя Суоми проводит самое масштабное с 80-х годов обновление системы дорожных знаков. С 1 июня 2020 года в стране вступит в силу новый Закон о дорожном движении. О нововведениях, которые ждут автомобилистов, рассказало Агентство транспортной инфраструктуры Vayla.

Так, на скоростных трассах появится знак минимальной скорости. Схематичное оповещение для автомобилистов будет и на участках, где запрещено использование шипованной резины, передаёт Yle.

Будут установлены знаки, запрещающие движение мопедов, велосипедистов и даже пешеходов. Также водятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами.







О приближении к АЗС будут сигнализировать отдельно по видам топлива.

Слияние двух полос в одну будет обозначаться красной стрелкой на синем фоне.

К предупреждениям о лосях и оленях добавится ещё одно — о косулях.

Знак автобусной остановки станет исключительно жёлтым, хотя сейчас встречаются и синие.

Обновление знаков идёт в сторону упрощения, чтобы они были более чёткими и понятными. Так, например, фигурку мужчины на пешеходном переходе сменил бесполый человечек.

Как ранее заметил Юкка Хопеавуори из Транспортного ведомства, за этим не стоит стремление к гендерной нейтральности: «Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие».