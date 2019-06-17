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Общество
17.06.2019 12:21
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Роскомнадзор отчитался об удалении фейков о конфликте в Чемодановке

Из соцсетей по требованию Роскомнадзора удалили недостоверную информацию по конфликту в Чемодановке Пензенской области.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», – приводит 17 июня заявление ведомства РИА Новости.

В свою очередь, ресурс «МБХ медиа» пишет о блокировке группы «Чемодановка в огне» «ВКонтакте», где описывалось происходящее в селе.  

«Если зайти на страницу группы, появляется сообщение, что она заблокирована за призывы к насильственным действиям», – говорится в публикации.



Вчера, напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в социальных сетях массово распространяются фейки после массовой драки в Чемодановке. Он заподозрил провокацию и желание посеять панику среди населения. 

«Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты». Наша главная задача – защитить граждан, и мы её выполним», — заявил глава региона. 

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, следователи смогли установить всех участников массовой драки.

По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых. 

Справка:

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.

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