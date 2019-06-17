Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

БФА-Девелопмент

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».

По действующей программе квартиры можно приобретать в период строительства с использованием займа по ставке от 10,7% годовых, надбавка к ставке за низкий первоначальный взнос отсутствует.

Сумма кредита — от 300 тысяч до 50 млн рублей. Срок кредитования — от 3 до 30-ти лет. Залогом по кредиту выступает приобретаемая недвижимость.

Требования к заемщику остались прежними. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы на строящееся жилье можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

Справка о компании «БФА-Девелопмент»

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents