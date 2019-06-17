ГИБДД: ДТП на КАД устроил водитель «Газели». Он поймал легковушку и в перевороте задел ещё одну

За минувшие выходные, 15 и 16 июня, ГИБДД зарегистрировала в Санкт-Петербурге 494 ДТП, в которых пострадали 28 человек и один погиб, сообщает 17 июня УГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте». Для сравнения, это примерно столько же, сколько было 8-9 июня, и меньше, чем за два дня 11 и 12 июня (один из них был рабочим), а также в выходные 25-26 мая и 18-19 мая.

В Ленинградской области 15 и 16 числа зафиксированы 136 ДТП и 18 пострадавших – меньше, чем в предыдущие выходные, 8 и 9.

«Фонтанка» рассказывала о нескольких серьёзных авариях, в том числе о смертельной – на Ржевке пожилую женщину сбил экскаватор. Ещё несколько пешеходов пострадали, в том числе мальчик на Лермонтовском проспекте, который, увидев несущееся на него такси, совершил неожиданный манёвр – этот момент попал на видео.







Несколько раз за выходные машины переворачивались, воскресным вечером – как минимум трижды. Самой тяжёлой за вечер оказалась авария с грузовиком-перевёртышем на КАД в Красносельском районе. Отдел пропаганды УГИБДД подтвердил информацию очевидцев о том, что пострадали два человека. Виновником считается именно водитель грузовика.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

По предварительной информации, 16 июня около 20:35 на 58-м километре КАД 33-летний водитель «Газели» совершил столкновение с автомобилем «Тойота» с последующим опрокидыванием и наездом на «Форд Фокус». Очевидцы в «ДТП и ЧП» писали, что «японка» въехала в «Газель», а от неё отлетела в «Форд Фокус». В результате, по данным УГИБДД, были госпитализированы водитель «Газели» и пассажирка «Форда», 71-летняя женщина, – оба в состоянии средней степени тяжести.

ДТП на Пулковском шоссе, которое устроили уточки, обошлось без пострадавших.