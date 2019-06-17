«Тинькофф банк» попросил сотрудников перестать называть свое место работы банком

Председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз разослал сотрудникам компании письмо, в котором попросил их нигде больше не называть место своей работы банком. Это отсталое понятие, от которого пора уходить, уверяет топ-менеджер, пишут в понедельник, 17 июня, «Ведомости».

Вместо выражения «в банке» сотрудникам предлагается говорить «в Тинькофф» или «в группе Тинькофф». «Слово «банк» не cool, оно имеет негативные коннотации, и мы пытаемся от него уходить», – объясняет в своем письме Оливер Хьюз. Еще одна причина – под брендом «Тинькофф» работает не только банк, но и другие компании – от мобильного оператора до сервиса продажи билетов, поэтому говорить «банк» неуважительно по отношению к коллегам.

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что предправления просто имел в виду, что слово «не совсем корректно звучит в контексте группы». Прецедентов, когда работников штрафовали за употребление слова «банк», не было, уверяет представитель «Тинькофф».

Еще пять лет назад основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объяснял инвесторам, что его бизнес надо рассматривать не как финансовый, а как технологический, и сравнивать с IT-компаниями. «Если Facebook или Google предложат потребителю открыть депозит, получить кредит или открыть счет и сделать это быстрее, качественнее — зачем эта надпись «банк», – рассказывал Олег Тиньков в интервью «Ведомостям» в 2016 году.







На новогоднем корпоративе в декабре 2018-го, рассказывают очевидцы, банкир говорил, что сейчас «Тинькофф» конкурирует с экосистемами, такими как «Яндекс», Mail.ru, Amazon и так далее.

Превращение в экосистему подчеркивает и президент Сбербанка Герман Греф. Старейший госбанк является крупнейшей IT-компанией России, уверял Герман Греф еще в сентябре 2017 года. В апреле 2019 года Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер» и купил домен sber.ru, тоже постепенно отказываясь от слова «банк» в названии.

У Олега Тинькова и Германа Грефа была вероятность обсуждать подобные предстоящие нововведения на Петербургском международном экономическом форуме, где оба банка устраивали свои отдельные деловые завтраки и вечеринки. https://www.fontanka.ru/2019/06/04/073/