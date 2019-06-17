Олигарх Плахотнюк бежал из Молдавии «в целях безопасности»

Крупнейший олигарх страны и по совместительству лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, об этом он сообщил 17 июня в Facebook.

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период, включая попытку моего похищения, которая случилась в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», – написал политик. Он заверил, что Демпартия продолжит политическую борьбу в оппозиции.

После ухода ДПМ в оппозицию и отставки правительства Павла Филипа на прошлой неделе новый премьер-министр Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях. Как сообщили молдавские СМИ, после этого из страны выехали также приближенные к Плахотнюку люди.

Напомним, 9 июня Конституционный суд Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это сделано для роспуска парламента и назначения досрочных выборов – президент страны Игорь Додон сделать это отказывался, что сочли невыполнением конституционных обязательств с его стороны. Действия противников Додон назвал «узурпацией власти», а решение Конституционного суда объяснил его подконтрольностью. В качестве ответа Додон пригрозил «мобилизацией» – внутренней и внешней. В последующие дни сторонники Додона на акциях протеста смогли повлиять на ставленников Плахотнюка, и они отказались от власти.





