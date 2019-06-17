Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl City

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.

Покупатели смогут оставить автомобиль в одном из двух подземных паркингов, а купить продукты – в магазине на первом этаже своего же дома. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года.

Дом возводится слева от Комендантского проспекта, а уютные дворы выходят в уединенную часть квартала. Часть фасадов обращена в сторону будущего продолжения Арцеуловской аллеи – впоследствии здесь, в коммерческих помещениях на первых этажах, откроются магазины и кафе, а также небольшие сервисные объекты формата «у дома».

Setl City

В жилом доме – несколько секций разной высоты. Ценители красивых видов могут выбрать квартиру на 25 этаже, а те, кто предпочитает жить пониже, – рассмотреть восьмиэтажную секцию. Для всех квартир в новом доме предусмотрена полная чистовая отделка по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции». Покупатели смогут выбрать цветовую гамму: темную или светлую. Одно из главных преимуществ отделки – теплые полы в ванной комнате и эксклюзивная керамическая плитка разных оттенков, в том числе с имитацией дерева. В комнатах и на кухне будет уложен высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой.

В новой очереди предусмотрены два подземных паркинга общей площадью почти 20 тыс. кв. м. А дворы будут полностью закрыты от автомобилей. В них появятся яркие детские площадки, игровые городки, спортивные зоны и места для отдыха.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте наш.дом.рф