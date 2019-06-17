Экс-посол в Белоруссии Бабич перешел в Минэкономразвития

Бывший российский посол в Белоруссии Михаил Бабич будет работать в министерстве экономического развития. Распоряжением премьер-министра он назначен на должность заместителя министра.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Напомним, президент Владимир Путин произвел рокировку в конце апреля 2019 года. Бывший чиновник Смольного Дмитрий Мезенцев стал послом РФ в Минске, а Михаил Бабич вернулся в Москву. В прессе выдвигалась версия, что об отставке Бабича Путина лично просил Александр Лукашенко, которого якобы раздражали постоянные заявления посла о возможном объединении двух стран.





